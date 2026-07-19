تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

دوي صافرات الإنذار.. الجيش الكويتي يتصدى لهجمات إيرانية

Lebanon 24
19-07-2026 | 03:07
A-
A+
دوي صافرات الإنذار.. الجيش الكويتي يتصدى لهجمات إيرانية
دوي صافرات الإنذار.. الجيش الكويتي يتصدى لهجمات إيرانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الجيش الكويتي، اليوم الأحد، اعتراضه وتصديه لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية، وذلك بعد وقت قصير على دوي صافرات الإنذار في الكويت.
Advertisement


وقال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية الكويتية "تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، إثر العدوان الإيراني الآثم".

ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية "الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

 وكانت الكويت دانت، أمس السبت، بأشد العبارات العدوان الإيراني على أراضيها والذي طال محطة خاصة بالقوى الكهربائية وتقطير المياه.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها أن "دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات العدوان الإيراني الآثم على أراضي البلاد صباح اليوم وطال محطة أخرى من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه".

وأمس السبت، أعلنت الكويت تَعرُّض محطات لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني تسبب باندلاع حريق فيها، فيما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة معظم رحلاتها عقب الاعتداءات الإيرانية.

كذلك، أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت، السبت، تسجيل إصابات بين رجال الإطفاء وعامل خلال التعامل مع أحد الحرائق التي خلفتها هجمات إيرانية.
مواضيع ذات صلة
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 13:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 13:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية الكويتية تصدت صباح اليوم لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 13:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 13:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الخطوط الجوية الكويتية

العامة للجيش

دولة الكويت

صباح اليوم

الإيرانية

يوم الأحد

الإيراني

الكويتية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:56 | 2026-07-19
Lebanon24
05:51 | 2026-07-19
Lebanon24
05:50 | 2026-07-19
Lebanon24
05:30 | 2026-07-19
Lebanon24
05:21 | 2026-07-19
Lebanon24
04:52 | 2026-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24