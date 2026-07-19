دوي صافرات الإنذار.. الجيش الكويتي يتصدى لهجمات إيرانية

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أعلن الجيش ، اليوم الأحد، اعتراضه وتصديه لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية، وذلك بعد وقت قصير على دوي صافرات الإنذار في .وقال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية "تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، إثر العدوان الآثم".ونوهت رئاسة الأركان الكويتي بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية "الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".وكانت الكويت دانت، أمس السبت، بأشد العبارات العدوان الإيراني على أراضيها والذي طال محطة خاصة بالقوى الكهربائية وتقطير المياه.وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها أن " تدين وتستنكر بأشد العبارات العدوان الإيراني الآثم على أراضي البلاد وطال محطة أخرى من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه".وأمس السبت، أعلنت الكويت تَعرُّض محطات لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني تسبب باندلاع حريق فيها، فيما أعلنت إعادة جدولة معظم رحلاتها عقب الاعتداءات .كذلك، أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت، السبت، تسجيل إصابات بين رجال الإطفاء وعامل خلال التعامل مع أحد الحرائق التي خلفتها هجمات إيرانية.