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عربي-دولي

منشورات ترامب للبيع السريع؟ اشتراك قد يصل إلى 100 ألف دولار شهرياً

Lebanon 24
19-07-2026 | 03:20
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منشورات ترامب للبيع السريع؟ اشتراك قد يصل إلى 100 ألف دولار شهرياً
منشورات ترامب للبيع السريع؟ اشتراك قد يصل إلى 100 ألف دولار شهرياً photos 0
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ناقشت شركة التواصل الاجتماعي التابعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم قد تصل إلى 100 ألف دولار شهرياً على متداولين في وول ستريت وشركات استثمار، مقابل وصول أسرع إلى منشوراته على منصة Truth Social، وفق ما نقلت رويترز عن أشخاص مطلعين على الأمر.
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وبحسب المصادر، عرضت شركة Trump Media & Technology Group، المالكة للمنصة، خلال الأسابيع الأخيرة خطة مخفضة بقيمة 60 ألف دولار شهرياً للشركات التي توقع عقداً لمدة 3 سنوات.

وكانت الشركة قد كشفت الخميس عن خدمة مدفوعة ومرخصة للبيانات تحمل اسم Truth API، تتيح للمصارف وشركات التداول أسرع وصول إلى منشورات أكثر 10 حسابات تأثيراً على Truth Social، من دون أن تعلن تفاصيل الأسعار.

وتفتح هذه الخطوة باباً جديداً أمام الشركة في مجال ترخيص البيانات، كمصدر محتمل للإيرادات، لكنها أثارت فوراً انتقادات ديمقراطية.

وقال السيناتور رون وايدن، أكبر ديمقراطي في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، إن الخدمة ستعود بالفائدة المالية على عائلة ترامب، و"تجعل متداولي وول ستريت أثرياء".

وأحال البيت الأبيض الأسئلة بشأن تصريحات وايدن إلى الشركة، التي لم ترد فوراً على طلب تعليق من رويترز.

وتكمن أهمية الخدمة في أن منشورات ترامب كثيراً ما تحرك الأسواق. وتعتمد أرباح شركات تداول كبرى وصناديق تحوط ومؤسسات مالية على سرعة تنفيذ الصفقات، خصوصاً في التداول عالي التردد.

وفي 9 نيسان 2025، على سبيل المثال، ارتفعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية بشكل حاد بعدما أعلن ترامب عبر Truth Social أنه سيعلّق كثيراً من رسومه الجمركية الجديدة لمدة 90 يوماً.

وبحسب المصادر، فإن الوصول إلى Truth API قد يكون أساسياً لشركات التداول عالي التردد، لأن فارقاً زمنياً لا يتجاوز أجزاء من الثانية قد يعني أرباحاً بمئات آلاف الدولارات في الصفقات الكبيرة.

وتوفر الخدمة الجديدة تغطية على مدار الساعة للمنشورات المؤثرة، إضافة إلى أرشيف منشورات يعود إلى عام 2022. وقالت الشركة إنها وقّعت بالفعل مع عملاء قبل إطلاق الخدمة في الأول من آب، لكنها لم تكشف هوياتهم.

ومن بين الحسابات الأكثر متابعة على Truth Social حساب ترامب نفسه، إضافة إلى حسابات مقربين منه، بينهم نجلاه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، وشخصيات مؤيدة له مثل دان بونجينو وشون هانيتي.

وتُظهر إفصاحات تنظيمية أن Donald J. Trump Revocable Trust يملك نحو 114.75 مليون سهم في Trump Media & Technology Group، أي حوالي 41 في المئة من الأسهم القائمة. ويدير أبناء ترامب هذا الصندوق الذي يشرف على استثماراته.

وأثار منتقدون أسئلة حول ما إذا كان ترامب وعائلته يسعون إلى زيادة ثرواتهم من خلال الاستفادة من سياسات تعلنها إدارته. وفي أحدث إفصاحاته المالية، أعلن ترامب عن أكثر من 1.4 مليار دولار من الدخل من مشاريع عائلته في العملات الرقمية خلال العام الماضي، بعد أن استفاد دخله من الأصول الرقمية من سياسات كان قد أعلنها.

ووصف دونالد شيرمان، رئيس منظمة Citizens for Responsibility and Ethics in Washington غير الحزبية، ترتيب Truth API بأنه "غير أخلاقي إلى حد كبير"، لأن الرئيس قد يستفيد مالياً من مدفوعات مقابل وصول أسرع إلى منشوراته.

لكنه أشار إلى أن تحديد ما إذا كان هذا الأمر غير قانوني ليس سهلاً بناءً على المعلومات المتاحة علناً.

وقال خبراء إن بنود الدستور الأميركي المتعلقة بالمكافآت والهدايا لا تنطبق على هذه الحالة، لأنها تمنع المسؤولين الفدراليين من قبول هدايا من حكومات أجنبية من دون موافقة الكونغرس، وتمنع الرئيس من تلقي هدايا من الولايات.

كما أن القواعد الفدرالية التي تحظر شراء أو بيع الأوراق المالية بناءً على معلومات جوهرية غير معلنة قد لا تنطبق إذا كان مئات أو آلاف الأشخاص يحصلون على الوصول المبكر نفسه إلى المنشورات.

وقال شيرمان: "لا أعتقد أن الكونغرس أو أي جهة تنظيمية تخيلت يوماً أن رئيساً أو شخصية مؤثرة في السوق قد تدخل في ترتيب من هذا النوع، يقوم على الدفع مقابل الوصول".

من جهتها، قالت السيناتور إليزابيث وارن، أكبر ديمقراطية في لجنة المصارف بمجلس الشيوخ، إن الأمر يمثل "مخططاً فاضحاً للربح من الرئاسة وإثراء وول ستريت، من دون فعل أي شيء لمساعدة الأميركيين".

ورغم أن البيت الأبيض يقول إن إمبراطورية ترامب التجارية يديرها أبناؤه، فإن الرئيس يبقى المستفيد من الدخل الذي يتدفق إلى صندوقه الاستثماري.

وأغلقت أسهم Trump Media & Technology Group شبه مستقرة عند 9.66 دولارات الجمعة، بعدما فقدت نحو 27 في المئة من قيمتها هذا العام، لتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 2.7 مليار دولار. (رويترز)
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