مباحثات قطرية عراقية وتأكيد على ضرورة تنفيذ التفاهمات الإقليمية

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، والتزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها الأمير تميم مع الزيدي في قصر لوسيل بالدوحة اليوم الأحد.

وأفادت القطرية "قنا" بأن الجانبين بحثا في خلال الجلسة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز والمستجدات الإقليمية والدولية لا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأضافت الوكالة أن أمير قطر ورئيس الوزراء العراقي أكدا ضرورة كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين والجمهورية الإسلامية ، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأشارت الوكالة إلى أن الزيدي أعرب عن تعازيه ومواساته للأمير تميم في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وحضر الجلسة من الجانب القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ، وعبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري ومحمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية.