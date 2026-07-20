دولة انتصرت في الحرب الأميركية على إيران.. تقرير لـForeign Affairs يكشف من هي

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ذكرت مجلة "Foreign Affairs" الأميركية أنه "في السابع من نيسان، ومع اقتراب الموعد النهائي لإنذار الرئيس الأميركي للحكومة بفتح مضيق هرمز أو مواجهة تدمير "حضارة بأكملها"، أجرى جنرال باكستاني مكالمة هاتفية ساعدت في تجنب الكارثة. فقد ضغط المشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، المؤسسة الأقوى في البلاد، على ترامب والقيادة الإيرانية المتبقية لوقف الحرب؛ وفي غضون ساعات، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار، وقدّم ترامب ووزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي شكرهما علنًا لمنير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. وبعد أيام، جلس نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس مقابل المفاوضين الإيرانيين في إسلام أباد لأكثر من 20 ساعة، وهو أعلى مستوى من الاتصال المباشر بين البلدين منذ ثورة 1979".وبحسب المجلة: "إن مستقبل وقف إطلاق النار الناتج، والهدنة الرسمية وخطط التسوية الأوسع التي تلتها، بات غامضاً للغاية. ومع ذلك، مثّلت وساطة باكستان تطوراً لافتاً؛ ففي معظم فترة ما بعد الحرب، كانت السمات التي تجعل الدول مؤثرة جيوسياسياً راسخة: فقد شملت مكانة القوة الكبرى، والوزن الاقتصادي، والمؤهلات المعيارية الليبرالية، وسلطة الجمع على الدول الكبرى الأخرى. في الواقع، لم تستوفِ باكستان هذه المعايير في أي مرحلة من تاريخها؛ فقد كانت دولة نووية على هامش النظام الغربي، وارتبط اسمها في أغلب الأحيان بعدم الاستقرار الإقليمي أكثر من ارتباطها بحل النزاعات، مع اقتصاد محدود وقليل من الصدقية الديمقراطية الليبرالية. ومع ذلك، خلال أخطر أزمة في منذ جيل، فعلت باكستان ما عجزت عنه الصين وفرنسا وألمانيا والهند والمملكة المتحدة وغيرها من القوى الجيوسياسية الكبرى".وتابعت المجلة: "تُجسّد جهود إسلام آباد تحولاً أوسع نطاقاً في السياسة العالمية؛ فالنظام الدولي المضطرب، الذي تشكّل بفعل التنافس المتعدد الأقطاب، بدأ يُكافئ أنواعاً مختلفة من الدول التي تفتقر إلى المقومات الجيوسياسية التقليدية. ومع عجز وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف عن تخفيف حدة النزاعات المعاصرة، بدأت قوى غير تقليدية، من بينها باكستان وقطر وتركيا وغيرها، في سدّ هذه الثغرات من خلال الانخراط في ممارسات سياسية تهدف إلى تحقيق الاستقرار. إن قدرة هذه تعزيز الثقة بين التكتلات الجيوسياسية وفتح قنوات اتصال بين الخصوم الذين لا يستطيعون أو يختارون عدم الانخراط في الصراع، قد مكّنتها من التوسط في إطلاق سراح الرهائن والسجناء، والتفاوض على فتح ممرات تجارية، وإطلاق حوار سياسي هادف، وكل ذلك في سبيل إدارة النزاعات قبل أن تخرج عن السيطرة. وفي العقد المقبل، سيجعل هذا النوع من الحكم الرشيد منها أصولاً جيوسياسية لا تُقدّر بثمن. في الواقع، لن تجتاز كل هذه الدول المعايير التي تستخدمها عادةً لاختيار شركائها، كالسجل الديمقراطي، والحكم الليبرالي، أو البعد السياسي عن الصين. فقد تعتقد واشنطن أنه ينبغي عليها الاعتماد فقط على الحلفاء والشركاء الراسخين الذين يشاركونها قيمها وأهدافها الاستراتيجية في تنافسها مع بكين؛ ولكن إذا أرادت الولايات المتحدة تجنب الصراعات المكلفة حول العالم، فقد لا يكون أمامها خيار سوى توطيد علاقاتها مع القوى الجديدة التي تُسهم في استقرار العالم".وأضافت المجلة: "في الحقيقة، كانت الحرب في أحدث مثال على فشل القوى الكبرى في وقف الصراعات. فالقوى الأوروبية، رغم معاناتها من آثار اقتصادية وخيمة جراء إغلاق إيران لمضيق هرمز، لم تُسهم إلا قليلاً في إنهاء الحرب، واكتفت بتصريحات شكلية أعربت فيها عن قلقها. أما الصين، التي توسطت في التقارب بين إيران والسعودية عام 2023، والتي طالما تفاخرت بتغلغلها العسكري والاقتصادي في الشرق الأوسط، فقد التزمت الحياد. حتى الهند، بسياستها الخارجية المتعددة التحالفات المعلنة، امتنعت عن أي دور. وفي هذا الفراغ، برزت باكستان. ساهمت بعض السمات القيّمة المتزايدة في جعل إسلام آباد وسيطًا فعالًا بين طهران وواشنطن، التي لا تربطها بها علاقة تحالف معاهدة ولا خصم. فمن جهة، استطاعت باكستان بناء علاقات متينة تتجاوز الانقسامات التي تعجز عنها القوى التقليدية؛ فهي تحافظ على علاقة استراتيجية مع الصين، وتسعى في الوقت نفسه إلى إقامة علاقة مماثلة مع الولايات المتحدة، حتى عندما ترفض واشنطن ذلك مراعاةً للهند. كما أنها متحالفة بقوة مع ، وترتبط بإيران أيضًا بحكم القرب الجغرافي والانتماء الديني. هذا الموقف المتقاطع جعل باكستان ذات فائدة لواشنطن وطهران عندما احتاج كل منهما إلى طرف يقبله الآخر كوسيط. كما وكان لدى إسلام آباد أيضًا نفوذٌ يتمثل في قوة قسرية ذات صدقية؛ فقد كان اتفاق الدفاع المشترك بين إسلام آباد والرياض يعني أنه عندما بدأت إيران بإطلاق صواريخ على أهداف في الخليج، كان بإمكان باكستان التدخل دفاعًا عن السعودية في حال تصاعد الصراع. وكان من شأن مشاركة باكستان، بدورها، أن تحفز دولًا أخرى ذات أغلبية مسلمة، معظمها كانت إما مترددة أو تُظهر ضبطًا للنفس في ردودها على الهجمات الإيرانية، على الدخول الكامل في الحرب. وكان هذا الاحتمال سيُهدد وجود النظام ومكانة إيران الإقليمية، إذ كانت طهران ستُعزل في العالم الإسلامي".وبحسب المجلة: "لكنّ النفوذ والعلاقات المرنة لم تكن لتجدي نفعاً يُذكر لولا وجود قادة مستعدين لتحمّل المخاطر السياسية المترتبة على استخدامها؛ فقد كان منير مستعداً لإنفاق رأس ماله السياسي على انفتاح دبلوماسي غير مؤكد، معتقداً أن ترامب ما زال منفتحاً على التفاوض لإنهاء الأعمال العدائية في المنطقة. واستطاع منير أن يسلك مسارًا مختلفًا، لا سيما في الشؤون الدولية؛ فقد أعاد بناء العلاقات مع واشنطن، وشكّلت حرب أيار 2025 مع الهند نقطة تحوّل في هذا المسعى. فقد صمدت باكستان في وجه خصمها الأكبر حجمًا، وردّت عليه بحزم، مما ساعد منير على كسب تقدير ترامب، وبالتالي بناء علاقة أكثر دفئًا وشخصية من أي زعيم باكستاني آخر مع رئيس أميركي منذ جيل. ووقّع منير اتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية، وعزّز القنوات الدبلوماسية مع إيران، مما زاد من مكانة إسلام آباد الإقليمية ووسّع نطاق نفوذها".وختمت المجلة: "ينبغي أن يظل لواشنطن حلفاء وشركاء بالمعنى التقليدي، لكن الحفاظ على النظام سيعتمد أيضاً على دول خارج الدائرة التقليدية".