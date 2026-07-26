ترامب يمنح فرصة للدبلوماسية مع إيران

أكد السفير الأميركي لدى ، مايك والتس، لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية أن يمنح فرصة للمسار الدبلوماسي مع .

لكنه قال من جهة أخرى، إن لديها كل ما تحتاجه للعمليات العسكرية ضد إيران.

كما قال إن هناك "انقساماً واضحاً داخل النظام "، معتبراً أن هذا الانقسام يجعل التوصل إلى حل معقول أكثر صعوبة.

وأضاف أن تواصل جهودها الدبلوماسية بالتوازي مع التطورات الميدانية، مؤكداً أن الاتصالات المتعلقة بالملف الإيراني مستمرة عبر مختلف القنوات.

في السياق ذاته، قال مصدر إيراني كبير لرويترز، اليوم الأحد، إن ستوقف هجماتها إذا واصلت الولايات المتحدة تعليق ضرباتها، لكن طهران لا تزال متشككة في نوايا واشنطن.

وأضاف المصدر لرويترز، بعد يوم من تعليق واشنطن هجماتها عقب ضربات استمرت 13 ليلة متتالية "لا يزال موقف إيران هو الرد بالمثل: إذا توقفت الهجمات ستوقف إيران عملياتها أيضا. ونقلنا هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة".