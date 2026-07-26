ترامب يمنح فرصة للدبلوماسية مع إيران

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
أكد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتس، لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب يمنح فرصة للمسار الدبلوماسي مع إيران.
لكنه قال من جهة أخرى، إن الولايات المتحدة لديها كل ما تحتاجه للعمليات العسكرية ضد إيران.
كما قال إن هناك "انقساماً واضحاً داخل النظام الإيراني"، معتبراً أن هذا الانقسام يجعل التوصل إلى حل دبلوماسي معقول أكثر صعوبة.
وأضاف أن واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية بالتوازي مع التطورات الميدانية، مؤكداً أن الاتصالات المتعلقة بالملف الإيراني مستمرة عبر مختلف القنوات.
في السياق ذاته، قال مصدر إيراني كبير لرويترز، اليوم الأحد، إن طهران ستوقف هجماتها إذا واصلت الولايات المتحدة تعليق ضرباتها، لكن طهران لا تزال متشككة في نوايا واشنطن.
وأضاف المصدر لرويترز، بعد يوم من تعليق واشنطن هجماتها عقب ضربات استمرت 13 ليلة متتالية "لا يزال موقف إيران هو الرد بالمثل: إذا توقفت الهجمات ستوقف إيران عملياتها أيضا. ونقلنا هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة".