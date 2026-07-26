تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يمنح فرصة للدبلوماسية مع إيران

Lebanon 24
26-07-2026 | 11:15
A-
A+
ترامب يمنح فرصة للدبلوماسية مع إيران
ترامب يمنح فرصة للدبلوماسية مع إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتس، لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب يمنح فرصة للمسار الدبلوماسي مع إيران.

لكنه قال من جهة أخرى، إن الولايات المتحدة لديها كل ما تحتاجه للعمليات العسكرية ضد إيران. 

كما قال إن هناك "انقساماً واضحاً داخل النظام الإيراني"، معتبراً أن هذا الانقسام يجعل التوصل إلى حل دبلوماسي معقول أكثر صعوبة.

وأضاف أن واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية بالتوازي مع التطورات الميدانية، مؤكداً أن الاتصالات المتعلقة بالملف الإيراني مستمرة عبر مختلف القنوات.

في السياق ذاته، قال مصدر إيراني كبير لرويترز، اليوم الأحد، إن طهران ستوقف هجماتها إذا واصلت الولايات المتحدة تعليق ضرباتها، لكن طهران لا تزال متشككة في نوايا واشنطن.

وأضاف المصدر لرويترز، بعد يوم من تعليق واشنطن هجماتها عقب ضربات استمرت 13 ليلة متتالية "لا يزال موقف إيران هو الرد بالمثل: إذا توقفت الهجمات ستوقف إيران عملياتها أيضا. ونقلنا هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة: ترامب يمنح المحادثات مع إيران فرصة
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 23:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب لبنان في الأمم المتحدة: نثمّن جهود ترامب والإدارة الأميركية لمنح الدبلوماسية فرصة
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 23:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: هذه خطوة تاريخية أخرى يتخذها الرئيس ترامب لمنح الشعب السوري فرصة لتحقيق العظمة
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 23:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير" واشنطن بوست":دعم ترامب يمنح عون فرصة... لكن الامتحان الحقيقي لا يزال أمامه
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 23:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

يوم الأحد

دبلوماسي

الإيراني

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-07-26
Lebanon24
15:00 | 2026-07-26
Lebanon24
14:50 | 2026-07-26
Lebanon24
14:39 | 2026-07-26
Lebanon24
14:32 | 2026-07-26
Lebanon24
13:32 | 2026-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24