تطور جديد بشأن مضيق هرمز... تقدم في المحادثات بين عُمان وإيران

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كشف ثلاثة مسؤولين لشبكة CBS News، اليوم الأحد، أن المحادثات الجارية بين سلطنة عُمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والممرات المائية التابعة للبلدين أحرزت تقدماً ملحوظاً.
ويأتي ذلك بعد إعلان إيران، في وقت سابق اليوم، تحقيق تقدم في المفاوضات مع سلطنة عُمان حول إدارة مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لتجارة النفط والغاز في العالم، وتتقاسم الدولتان الإشراف على ضفتيه.