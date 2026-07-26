تطور جديد بشأن مضيق هرمز... تقدم في المحادثات بين عُمان وإيران

كشف ثلاثة مسؤولين لشبكة CBS News، اليوم الأحد، أن المحادثات الجارية بين سلطنة وإيران بشأن إعادة فتح والممرات المائية التابعة للبلدين أحرزت تقدماً ملحوظاً.

ويأتي ذلك بعد إعلان ، في وقت سابق اليوم، تحقيق تقدم في المفاوضات مع سلطنة عُمان حول إدارة مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لتجارة في العالم، وتتقاسم الدولتان الإشراف على ضفتيه.