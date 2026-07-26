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عربي-دولي

تطور جديد بشأن مضيق هرمز... تقدم في المحادثات بين عُمان وإيران

Lebanon 24
26-07-2026 | 11:24
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تطور جديد بشأن مضيق هرمز... تقدم في المحادثات بين عُمان وإيران
تطور جديد بشأن مضيق هرمز... تقدم في المحادثات بين عُمان وإيران photos 0
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كشف ثلاثة مسؤولين لشبكة CBS News، اليوم الأحد، أن المحادثات الجارية بين سلطنة عُمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والممرات المائية التابعة للبلدين أحرزت تقدماً ملحوظاً.

ويأتي ذلك بعد إعلان إيران، في وقت سابق اليوم، تحقيق تقدم في المفاوضات مع سلطنة عُمان حول إدارة مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لتجارة النفط والغاز في العالم، وتتقاسم الدولتان الإشراف على ضفتيه.

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النفط والغاز

مضيق هرمز

يوم الأحد

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