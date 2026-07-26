تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رغم رفض بن غفير... الحكومة الإسرائيلية توافق على نشر قوة استقرار دولية في غزة

Lebanon 24
26-07-2026 | 11:31
A-
A+
رغم رفض بن غفير... الحكومة الإسرائيلية توافق على نشر قوة استقرار دولية في غزة
رغم رفض بن غفير... الحكومة الإسرائيلية توافق على نشر قوة استقرار دولية في غزة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وافق المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، اليوم الأحد، على دخول قوة الاستقرار الدولية متعددة الجنسيات التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة، وذلك في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهادفة إلى إنهاء الحرب في القطاع.
Advertisement

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الكابينيت عقد اجتماعًا خُصص لبحث نشر القوة الدولية في غزة، حيث عرض الوزراء مواقفهم من المقترح، الذي لقي معارضة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وخلال الجلسة، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الخطة ذات طابع دولي، وقال: "قد لا تنجح، لكن لا ينبغي أن نكون نحن من يُفشلها". كما أيد الوزير زئيف إلكين الموافقة على القرار، معتبرًا أنه يشكل جزءًا من خطة ترامب لتحقيق السلام في غزة.

في المقابل، رفض بن غفير الخطوة، متهمًا حركة حماس بعدم الالتزام بتعهداتها المتعلقة بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية. وقال: "لسنا ملتزمين بإدخال قوات دولية إلى غزة"، مشيرًا إلى أنه عارض "خطة النقاط العشرين" منذ بدايتها، ومعتبرًا أن الحل في القطاع يكمن في تشجيع الهجرة.

وكانت طلائع قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة قد وصلت خلال الأيام الماضية، فيما أجرى قادة القوة، برفقة منسق مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، جولة ميدانية في عدد من مناطق القطاع، وفق ما أعلنه ميلادينوف في منشور عبر منصة "إكس".
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: المسيّرة التي سقطت قرب منزل بن غفير كانت تحمل كاميرا فقط
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 23:03:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام مغربي رسمي: المغرب وقع اتفاقية للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 23:03:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام مغربي رسمي: المغرب وقع اتفاقية للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 23:03:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: سقوط مسيّرة مجهولة قرب منزل وزير الأمن القومي بن غفير بالخليل
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 23:03:50 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الفلسطينية

الإسرائيلي

يوم الأحد

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-07-26
Lebanon24
15:00 | 2026-07-26
Lebanon24
14:50 | 2026-07-26
Lebanon24
14:39 | 2026-07-26
Lebanon24
14:32 | 2026-07-26
Lebanon24
13:32 | 2026-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24