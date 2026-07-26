رغم رفض بن غفير... الحكومة الإسرائيلية توافق على نشر قوة استقرار دولية في غزة

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وافق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينيت)، اليوم الأحد، على دخول قوة الاستقرار الدولية متعددة الجنسيات التابعة لمجلس السلام إلى ، وذلك في إطار خطة الرئيس الأميركي الهادفة إلى إنهاء الحرب في القطاع.وأفادت القناة 14 بأن الكابينيت عقد اجتماعًا خُصص لبحث نشر القوة الدولية في غزة، حيث عرض الوزراء مواقفهم من المقترح، الذي لقي معارضة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.وخلال الجلسة، أكد الإسرائيلي جدعون ساعر أن الخطة ذات طابع دولي، وقال: "قد لا تنجح، لكن لا ينبغي أن نكون نحن من يُفشلها". كما أيد الوزير زئيف إلكين الموافقة على القرار، معتبرًا أنه يشكل جزءًا من خطة لتحقيق السلام في غزة.في المقابل، رفض بن غفير الخطوة، متهمًا حركة بعدم الالتزام بتعهداتها المتعلقة بنزع سلاح الفصائل . وقال: "لسنا ملتزمين بإدخال قوات دولية إلى غزة"، مشيرًا إلى أنه عارض "خطة النقاط العشرين" منذ بدايتها، ومعتبرًا أن الحل في القطاع يكمن في تشجيع الهجرة.وكانت طلائع قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة قد وصلت خلال الأيام الماضية، فيما أجرى قادة القوة، برفقة منسق مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، جولة ميدانية في عدد من مناطق القطاع، وفق ما أعلنه ميلادينوف في منشور عبر منصة "إكس".