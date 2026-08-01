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عربي-دولي

عائلة كاملة وُجدت ميتة داخل منزل.. الشرطة تكشف تفاصيل مروعة

Lebanon 24
01-08-2026 | 04:52
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عائلة كاملة وُجدت ميتة داخل منزل.. الشرطة تكشف تفاصيل مروعة
عائلة كاملة وُجدت ميتة داخل منزل.. الشرطة تكشف تفاصيل مروعة photos 0
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كشفت السلطات في ولاية نيويورك الأميركية تفاصيل جديدة في قضية العثور على 6 أفراد من عائلة واحدة موتى داخل منزل الشهر الماضي، مؤكدة أن امرأتين من العائلة توفيتا انتحاراً، فيما تُعامل وفاة 4 أطفال كجرائم قتل.
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وبحسب People، قال رئيس شرطة مدينة ميكانيكفيل، بيل رابيت، إن سارة مايرز، البالغة 44 عاماً، ووالدتها إيمي ستيدمان، البالغة 64 عاماً، يُعتقد أنهما توفيتا انتحاراً قبل العثور عليهما ميتتين مع أطفال مايرز الأربعة داخل منزل ستيدمان في 23 حزيران.

أما الأطفال، وهم هاربر البالغة 13 عاماً، وهدسون البالغ 11 عاماً، والتوأمان غافين وغرايسلين البالغان 10 أعوام، فتُحقق الشرطة في وفاتهم باعتبارها جرائم قتل.

وقال رابيت إن أحد الأطفال قُتل طعناً، بينما تعتقد الشرطة أن الأطفال الآخرين توفوا نتيجة تسميم.

وكانت الشرطة قد عثرت على الجثث بعد طلب للاطمئنان على العائلة، بعدما شعر الجيران بالقلق لعدم رؤيتهم أفرادها لعدة أيام.

وفي مؤتمر صحافي عقد في 25 حزيران، قال رابيت إن ستيدمان كانت مشتبه بها في “تسميم متعمد”، مشيراً إلى العثور داخل الشقة على أدلة تشمل أدوية موصوفة وأخرى تُباع من دون وصفة طبية.

وأضاف لاحقاً أن الشرطة عثرت أيضاً على رسالة مكتوبة بخط اليد في مكان الحادث، إضافة إلى أدلة مرتبطة باستخدام أدوية داخل شقة ستيدمان.

وبحسب الشرطة، كانت سارة مايرز والدة الأطفال، فيما كانت إيمي ستيدمان جدتهم. وكانت مايرز وأطفالها يعيشون في وحدة منفصلة داخل المجمع السكني نفسه.

وقال رابيت إن الجثث كانت في حالة تحلل شديد عندما عثرت عليها الشرطة، ما زاد صعوبة التحقيق في الساعات الأولى.

وتحدث والد الأطفال، برادي هارمون، من منزله في سولت ليك سيتي، قائلاً إنه لم يرَ أبناءه شخصياً منذ تشرين الثاني 2019، بعد انفصاله عن والدتهم.

وأضاف أنه كان يحاول منذ 6 سنوات الحصول على حق الحضانة أو الزيارة، وأنه كان على بُعد أيام فقط من رؤيتهم.

وقال هارمون: "أتمنى لو كان هناك شيء آخر أستطيع فعله قانونياً. فعلت كل ما يمكن فعله، وكل ما استطاع المحامون فعله. لم أتخيل أن يقدم أحد على فعل هذا".

وأوضح أن أبناءه كانوا يستعدون للبقاء معه في ولاية يوتا من 1 تموز حتى 1 أيلول، لقضاء وقت معه والتواصل مع أفراد من العائلة لم يروهم من قبل.

وقال إنه علم بوفاة أطفاله في 23 حزيران.

وتواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف التسلسل الكامل لما حدث داخل المنزل، وسط قضية صادمة تجمع بين الاشتباه بالتسميم، ووفاة أطفال، وانتحار امرأتين من العائلة نفسها.
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