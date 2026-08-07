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عربي-دولي

الرياض وأنقرة وإسلام آباد.. صدور البيان المشترك لقمة مكة الدفاعية

Lebanon 24
07-08-2026 | 07:24
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الرياض وأنقرة وإسلام آباد.. صدور البيان المشترك لقمة مكة الدفاعية
الرياض وأنقرة وإسلام آباد.. صدور البيان المشترك لقمة مكة الدفاعية photos 0
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أصدرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بياناً مشتركاً لقمة مكة المكرمة للدفاع المشترك بين المملكة والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية.

وأوضح البيان أنه تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قام كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف بزيارة إلى المملكة اليوم.

واستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائدين في الديوان الملكي بقصر الصفا بمكة المكرمة، حيث عُقدت القمة واستُعرضت خلالها العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث وناقشت القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وانطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة وأواصر الأخوة والتضامن الإسلامي والمصالح الاستراتيجية المتبادلة، وقّع قادة الدول الثلاث "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، التي تعكس حرصهم على تعزيز الأمن المشترك وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يُعد هجوماً على الجميع، كما تُعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينهم.

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