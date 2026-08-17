تراجع في شعبية نتنياهو.. حزب الليكود يختار مرشحيه في الانتخابات التشريعية

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قام أعضاء حزب الليكود، أمس الإثنين الاثنين، باختيار مرشحيهم للانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الأول المقبل، في وقت تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع حزب ، ، مقارنة بتمثيله الحالي في .ويأتي الاقتراع بعد ولاية مضطربة لنتنياهو طبعتها الحرب في غزة وتداعيات هجوم السابع من تشرين الأول 2023، فضلا عن أزمة الإصلاح القضائي.ويحق لنحو 140 ألف عضو في الحزب التصويت لاختيار المرشحين، فيما تشير الاستطلاعات إلى حصول الليكود على ما بين 22 و25 مقعدا، مقابل 32 مقعدا حاليا.وأثار جدلا داخل الحزب بعدما حجز نحو عشرة مواقع على القائمة لشخصيات يختارها بنفسه، ما يقلص عدد المواقع المتاحة أمام 124 مرشحا يخوضون الانتخابات التمهيدية.ورغم الانتقادات الواسعة التي يواجهها في أنحاء البلاد على خلفية الحرب وسياساته الداخلية، لا تزال شعبيته قوية جدا داخل حزبه.وقال النائب الحالي أميت هاليفي لـ"فرانس برس" إنه كان يفضّل "حجز عدد أقل من المواقع"، مضيفا أن "الغالبية الكبرى ستُختار عبر الانتخابات التمهيدية، وهذا هو المهم".وبلغت نسبة المشاركة 53 في المئة عند إغلاق صناديق الاقتراع، بحسب الحزب.ومن المتوقع صدور النتائج الأولية الثلاثاء، فيما قد تؤثر تركيبة القائمة الجديدة على أداء الليكود في انتخابات 27 تشرين الأول.