صواريخ روسية تضرب أحياء سكنية في كييف.. وسقوط قتلى

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هاجمت العاصمة ، في وقت مبكر اليوم الخميس، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة ستة آخرين، ووقوع أضرار بمبان سكنية ومستودعات.وفي هذا الإطار، قال رئيس بلدية كييف إن الضربات أصابت عددا من المناطق السكنية، مشيرا إلى انهيار الطوابق من مبنى سكني مكون من تسعة طوابق واندلاع حريق فيه.وأضاف أن أشخاصا حوصروا داخل مبنى سكني آخر، فيما تحدثت تقارير أولية عن وجود أشخاص عالقين داخل ملجأ.وأكد مسؤولو المدينة لاحقا مقتل امرأتين وإصابة ستة أشخاص في الهجوم.ويأتي القصف في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين وكييف خلال الأشهر الأخيرة، مع تكثيف روسيا ضرباتها بعيدة المدى على مدن وبلدات أوكرانية.وفي خيرسون جنوبي ، أسفر هجوم بمسيّرة روسية على حافلة صغيرة عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، وفق السلطات المحلية.وفي جيتومير، أعلنت الشرطة مقتل عنصرين وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين إثر استهداف مقر لها بمسيّرة روسية محملة بالمتفجرات.في المقابل، أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين في هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة استهدفت مركبات مدنية في منطقتي بيلغورود وبريانسك الحدوديتين.