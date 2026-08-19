تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

صواريخ روسية تضرب أحياء سكنية في كييف.. وسقوط قتلى

Lebanon 24
19-08-2026 | 23:21
A-
A+
صواريخ روسية تضرب أحياء سكنية في كييف.. وسقوط قتلى
صواريخ روسية تضرب أحياء سكنية في كييف.. وسقوط قتلى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
هاجمت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف، في وقت مبكر اليوم الخميس، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة ستة آخرين، ووقوع أضرار بمبان سكنية ومستودعات.
Advertisement

وفي هذا الإطار، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن الضربات أصابت عددا من المناطق السكنية، مشيرا إلى انهيار الطوابق العليا من مبنى سكني مكون من تسعة طوابق واندلاع حريق فيه.

وأضاف أن أشخاصا حوصروا داخل مبنى سكني آخر، فيما تحدثت تقارير أولية عن وجود أشخاص عالقين داخل ملجأ.

وأكد مسؤولو المدينة لاحقا مقتل امرأتين وإصابة ستة أشخاص في الهجوم.

ويأتي القصف في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف خلال الأشهر الأخيرة، مع تكثيف روسيا ضرباتها بعيدة المدى على مدن وبلدات أوكرانية.

وفي خيرسون جنوبي أوكرانيا، أسفر هجوم بمسيّرة روسية على حافلة صغيرة عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، وفق السلطات المحلية.

وفي جيتومير، أعلنت الشرطة مقتل عنصرين وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين إثر استهداف مقر لها بمسيّرة روسية محملة بالمتفجرات.

في المقابل، أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين في هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة استهدفت مركبات مدنية في منطقتي بيلغورود وبريانسك الحدوديتين.
مواضيع ذات صلة
صواريخ روسية تضرب كييف.. قتيل وحرائق في أحياء عدة
lebanon 24
Lebanon24
20/08/2026 11:36:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية كييف: انهيار جزء من مبنى سكني كبير بعد ضربة روسية مباشرة
lebanon 24
Lebanon24
20/08/2026 11:36:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة كييف: حرائق في مبان سكنية ومستودعات إثر هجوم صاروخي روسي
lebanon 24
Lebanon24
20/08/2026 11:36:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة كييف: كييف تتعرض لهجوم صارخي روسي ألحق ضرراً بمبنى سكني
lebanon 24
Lebanon24
20/08/2026 11:36:12 Lebanon 24 Lebanon 24

فيتالي كليتشكو

الأوكرانية

أوكرانيا

فيتالي

العليا

روسيا

موسكو

الروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:26 | 2026-08-20
Lebanon24
04:11 | 2026-08-20
Lebanon24
04:09 | 2026-08-20
Lebanon24
03:30 | 2026-08-20
Lebanon24
03:30 | 2026-08-20
Lebanon24
03:11 | 2026-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24