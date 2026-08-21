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عربي-دولي

الجيش الأميركي يكشف حصيلة الحصار على إيران

Lebanon 24
21-08-2026 | 04:39
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الجيش الأميركي يكشف حصيلة الحصار على إيران
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الجيش غيّر مسار 67 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران في 14 تموز، إضافة إلى تعطيل ثلاث سفن والصعود على متن سفينتين.

وأشارت إلى وصول حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" إلى الشرق الأوسط لتعزيز الحصار، فيما يُتوقع أن تغادر الحاملة "يو إس إس أبراهام لينكولن" المنطقة قريباً عائدة إلى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن بدء حملة اقتصادية ضد إيران، تشمل استهداف تهريب النفط والتحويلات المالية وشركات الصرافة والسفن والشركات الواجهة، مهدداً الدول التي تقدم دعماً لطهران بـ"عواقب اقتصادية هائلة".

في المقابل، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الحملة بأنها محاولة لصرف الأنظار عن الأزمة الداخلية الأميركية، معتبراً أنها ستقود واشنطن إلى هزيمة أكبر. (روسيا اليوم)

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