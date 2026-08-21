الجيش الأميركي يكشف حصيلة الحصار على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الجيش غيّر مسار 67 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على في 14 ، إضافة إلى تعطيل ثلاث سفن والصعود على متن سفينتين.

وأشارت إلى وصول حاملة الطائرات "يو إس إس " إلى لتعزيز الحصار، فيما يُتوقع أن تغادر الحاملة "يو إس إس أبراهام لينكولن" المنطقة قريباً عائدة إلى .

وكان الرئيس قد أعلن بدء حملة اقتصادية ضد إيران، تشمل استهداف تهريب والتحويلات المالية وشركات الصرافة والسفن والشركات الواجهة، مهدداً الدول التي تقدم دعماً لطهران بـ"عواقب اقتصادية هائلة".

في المقابل، وصف عباس عراقجي الحملة بأنها محاولة لصرف الأنظار عن الأزمة الداخلية الأميركية، معتبراً أنها ستقود واشنطن إلى هزيمة أكبر. (روسيا اليوم)