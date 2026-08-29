هل تعيد روسيا سيناريو 2022؟ تحذير من هجوم بري جديد نحو كييف

أعلنت أوكرانيا تلقيها معلومات استخباراتية تفيد بأن القيادة الروسية تدرس شن هجوم بري جديد باتجاه العاصمة كييف ومدينة تشيرنيهيف شمال البلاد، من دون تحديد موعد أو رصد حشود هجومية قرب الحدود حتى الآن.
وقال نائب
رئيس مكتب الرئيس
الأوكراني بافلو باليسا إن موسكو
تجري استعدادات وتبحث سيناريوهات للعملية، مضيفاً: "أولويتنا هي منع الروس
من شن أي هجوم".
وأشار إلى أن روسيا
لا تزال تسعى إلى إنشاء "مناطق عازلة" بعمق قد يصل إلى 20 كيلومتراً في خاركيف وتشيرنيهيف وسومي، مع احتمال توسيعها لاحقاً.
وبحسب باليسا، تستهدف موسكو السيطرة الكاملة على دونباس
بحلول 31 كانون الأول، فيما يطلب قادة عسكريون تمديد المهلة إلى نهاية آذار، وهو هدف اعتبر أن تحقيقه غير ممكن.
وتأتي التحذيرات بعد زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية
الأميركية جون راتكليف إلى موسكو، وسط تقارير استخباراتية غربية عن استعداد روسيا لتعبئة عسكرية واسعة قد تؤجل إلى ما بعد انتخابات أواخر أيلول. كما حذّر رئيس الوزراء البولندي دونالد
توسك من احتمال وقوع "استفزازات روسية"، معتبراً أن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة. (العربية)