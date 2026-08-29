هل تعيد روسيا سيناريو 2022؟ تحذير من هجوم بري جديد نحو كييف

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رئيس الأوكراني بافلو باليسا إن تجري استعدادات وتبحث سيناريوهات للعملية، مضيفاً: "أولويتنا هي منع من شن أي هجوم".وأشار إلى أن لا تزال تسعى إلى إنشاء "مناطق عازلة" بعمق قد يصل إلى 20 كيلومتراً في خاركيف وتشيرنيهيف وسومي، مع احتمال توسيعها لاحقاً.وبحسب باليسا، تستهدف موسكو السيطرة الكاملة على بحلول 31 كانون الأول، فيما يطلب قادة عسكريون تمديد المهلة إلى نهاية آذار، وهو هدف اعتبر أن تحقيقه غير ممكن.وتأتي التحذيرات بعد زيارة الأميركية جون راتكليف إلى موسكو، وسط تقارير استخباراتية غربية عن استعداد روسيا لتعبئة عسكرية واسعة قد تؤجل إلى ما بعد انتخابات أواخر أيلول. كما حذّر رئيس الوزراء البولندي توسك من احتمال وقوع "استفزازات روسية"، معتبراً أن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة. (العربية)