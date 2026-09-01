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عربي-دولي

سماء إيران تشتعل.. 100 غارة أميركية محتملة وطهران تجهّز الرد

Lebanon 24
01-09-2026 | 16:34
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سماء إيران تشتعل.. 100 غارة أميركية محتملة وطهران تجهّز الرد
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تتجه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى مزيد من التصعيد، بعدما وسّعت واشنطن نطاق عملياتها العسكرية لتشمل مواقع ساحلية وبحرية إيرانية قريبة من مضيق هرمز، في محاولة لإضعاف قدرات طهران العسكرية وتعطيل تحركاتها في المنطقة.

وتشير تقديرات أميركية إلى احتمال تنفيذ ما يصل إلى 100 غارة جوية خلال يوم واحد، في وقت تحدثت فيه واشنطن عن استهداف منشآت تابعة للحرس الثوري وأسطول الناقلات الإيراني.

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وبالتزامن، أعلنت إيران بدء تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف ومصالح أميركية في المنطقة.

وقال مسؤول أميركي رفيع إن العمليات تهدف إلى فرض معادلة جديدة في المنطقة، تقوم على الرد باستهداف ناقلة نفط إيرانية في حال تعرض السفن التجارية لهجمات.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، توسعت الضربات الأميركية لتطاول أهدافاً لم تكن ضمن نطاق العمليات السابقة، بينها أسطول شركة النفط الإيرانية الحكومية، ومواقع مرتبطة بصواريخ "كروز" المضادة للسفن، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي ومحطات الرصد والرادار المنتشرة على الساحل.

وترى القناة أن هذه العمليات تهدف إلى الحد من قدرة إيران على تحريك الأسلحة والمعدات العسكرية الثقيلة باتجاه مضيق هرمز.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن القوات الأميركية كثفت عملياتها في محيط مضيق هرمز، مشيراً إلى أن التحرك جاء بعد محاولات إيرانية لزرع ألغام بحرية، قال إن القوات الأميركية تمكنت من تفجيرها وإزالتها، فضلاً عن اعتراض 8 صواريخ استهدفت قاعدة أميركية في الأردن.

ووجّه ترامب تحذيراً لطهران من أن أي رد على الهجمات الأميركية سيؤدي إلى تصعيد أكبر، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم تستخدم بعد بعض الخيارات العسكرية الأكثر قوة.

كما شكك في جدوى التوصل إلى اتفاق مع إيران، معتبراً أن أي اتفاق معها لن تكون له قيمة تُذكر.

وشهدت مناطق عدة على الساحل الجنوبي والجنوب الشرقي الإيراني ضربات مكثفة، مع استهداف مواقع في بندر عباس وجاسك وميناب وسيريك وجزيرة قشم.

كما أفادت المعلومات بسماع 6 انفجارات قوية في محيط تشابهار وكنارك.

وفي الجانب الإيراني، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ومقر "خاتم الأنبياء" أن قواتها تستعد لتنفيذ هجمات وصفتها بـ"القاسية والمؤلمة"، متوعدة بإلحاق خسائر كبيرة بالقوات الأمريكية في سيستان وبلوشستان وهرمزغان.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر أمني أن القوات الإيرانية بدأت بالفعل تنفيذ عمليات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدة أن القواعد والمصالح الأميركية المنتشرة في المنطقة باتت ضمن بنك أهدافها.

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