أسلحة على متن رحلات مدنية؟ تقرير يضع "United Airlines" في قلب عاصفة إسرائيل

أثار تقرير لموقع "The Intercept" جدلاً واسعاً في ، بعدما كشف أن شركة "United Airlines" استأنفت نقل معدات عسكرية إلى على متن رحلات ركاب مدنية، ما فجّر موجة انتقادات من ناشطين وشخصيات حقوقية.

وبحسب موقع "Raw Story"، فإن الشركة كانت قد استخدمت سابقاً رحلات ركاب لنقل شحنات عسكرية إلى إسرائيل بين 2025 و27 شباط من هذا العام، أي قبل من بدء الحرب الأميركية على .

ويستند التقرير إلى بيانات شحن ووثائق راجعها "The Intercept"، إضافة إلى تقرير مشترك أعدته مجموعات بينها "Movement Research Unit" و"Palestinian Youth Movement" و"People’s Embargo for Palestine" و"Democratic Socialists of America".

وقال محقق في "Movement Research" عُرّف باسمه الأول فقط، عبدالله، إن الركاب يخضعون لتدقيق كبير بشأن ما يحملونه على متن الطائرات، بينما تُنقل، وفق قوله، أنظمة مرتبطة بالذخائر وقطع لطائرات "F-35" ومعدات عسكرية أخرى على الرحلات نفسها من دون علم المسافرين.

وأثار التقرير ردود فعل حادة. فقد قال ، المسؤول السابق في والمحامي المختص بحقوق الإنسان، إن نقل مكونات عسكرية إلى إسرائيل خلال الحرب في يطرح أسئلة قانونية وأخلاقية خطيرة، خصوصاً إذا جرى ذلك داخل طائرات مدنية تقل ركاباً لا يعرفون طبيعة الشحنات.

واعتبر مخيبر، في منشور على مواقع التواصل، أن هذه الشحنات قد تجعل الطائرات عرضة لتفسيرات قانونية خطيرة في إطار القانون الإنساني الدولي، لأنها قد تُعد مساهمة في عمل عسكري، على حد قوله.

كما سخر الصحافي والناشط علي من شعار الشركة المعروف "Fly the Friendly Skies"، وكتب عبارة بديلة تقول: "Come Fly the Deadly Skies".

بدورها، تساءلت الصحافية ومقدمة الأخبار السابقة في "CBS News" ناتالي موريس عن سبب رفع رسوم الحقائب على المسافرين، إذا كانت الشركة تحصل في الوقت نفسه على عقود مربحة لنقل معدات عسكرية إلى الخارج.

وعند طلب التعليق، قال متحدث باسم "United Airlines" لـ"Raw Story" إن الشركة "ليس لديها ما تشاركه" بشأن تقرير "The Intercept" والاتهامات الواردة فيه.