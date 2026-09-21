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عربي-دولي

صاروخان على متنها.. ماذا نعرف عن مسيّرة أميركية أسقطتها إيران؟

Lebanon 24
21-09-2026 | 06:06
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صاروخان على متنها.. ماذا نعرف عن مسيّرة أميركية أسقطتها إيران؟
صاروخان على متنها.. ماذا نعرف عن مسيّرة أميركية أسقطتها إيران؟ photos 0
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح الاثنين، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز "MQ-1" في أجواء مضيق هرمز، في تطور يأتي وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن واستمرار المواجهة حول حركة الملاحة وصادرات النفط في المنطقة.
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وجاء الإعلان الإيراني بعد ساعات من تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب هدّد فيها إيران، متحدثاً عن خيار "محوها" أو تركها "تتعفن اقتصادياً".


ماذا نعرف عن المسيّرة؟
 
 
تُعد "MQ-1" من المسيّرات الأميركية المستخدمة في مهام المراقبة والاستطلاع، ويمكن تزويدها بصاروخين من طراز "هيلفاير".


ويبلغ وزنها نحو ألف كيلوغرام، فيما يصل طولها إلى قرابة 8 أمتار وارتفاعها إلى مترين، مع جناحين بعرض نحو 18 متراً.


وبحسب المعلومات المتداولة عن مواصفاتها، تستطيع المسيّرة التحليق على ارتفاع يصل إلى نحو 7600 متر والبقاء في الجو لأكثر من 24 ساعة، ما يمنحها قدرة على تنفيذ مهام مراقبة طويلة.


ويأتي إسقاط المسيّرة في وقت تتضارب فيه الروايات الأميركية والإيرانية بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز.


ووفق بيانات شركة "كبلر" المتخصصة في تتبع السفن والشحن، عبرت خلال أحد الأسابيع الأخيرة 13 ناقلة تحمل نحو 34 مليون برميل من النفط الخام.


في المقابل، أعلن مركز المعلومات البحرية المشتركة الأميركي تسهيل عبور 97 سفينة خلال 72 ساعة، فيما قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" إن أكثر من مليار برميل من النفط الخام خرجت عبر المضيق خلال الشهرين الماضيين، إلى جانب إعادة توجيه 109 سفن منذ بدء الحصار البحري الأميركي.


لكن طهران تشكك في الرواية الأميركية، وتؤكد أن أي سفينة لا تستطيع المرور عبر المضيق من دون الخضوع لشروطها، بينما تقول واشنطن إن إيران لم تتمكن من تصدير أي شحنة نفطية منذ فرض الحصار.


وفي موازاة ذلك، برزت محاولات للالتفاف على قيود العبور، إذ أشارت تقارير لموقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تتبع الناقلات إلى استخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى (Ship-to-Ship)، بحيث تُنقل الحمولات النفطية بين الناقلات في نقاط ومسارات محددة قبل مواصلة رحلتها.


وبذلك، يأتي إسقاط المسيّرة الأميركية في واحدة من أكثر المناطق البحرية حساسية في العالم، حيث تتداخل المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران مع صراع متصاعد على حركة السفن وتدفق النفط عبر مضيق هرمز. (الجزيرة نت)
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