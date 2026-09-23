تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

المفوضية الأوروبية تقترح رفع إجراءات 2022 الوقائية عن المجر

Lebanon 24
23-09-2026 | 08:37
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
المفوضية الأوروبية تقترح رفع إجراءات 2022 الوقائية عن المجر
المفوضية الأوروبية تقترح رفع إجراءات 2022 الوقائية عن المجر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعتزم المفوضية الأوروبية الإفراج عن 4.2 مليار يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي لصالح بودابست كان قد تم تجميده على خلفية مزاعم فساد في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.
Advertisement

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان نشر الأربعاء: "لقد اتخذت المجر خطوات مهمة لتعزيز سيادة القانون وحماية المصالح المالية للاتحاد".

وذكر بيان صحفي أن بودابست تعاملت مع "أوجه قصور في مجالات مثل المشتريات العامة وإطار عمل مكافحة الفساد ومخاطر تضارب المصالح وفعالية إجراءات النيابة العامة"، بعدما تم تطبيق إصلاحات منذ تولى رئيس الوزراء الحالي بيتر ماجيار منصبه في أيار. 
 
وشملت الإجراءات تعزيز صلاحيات هيئة النزاهة المجرية وإمكانية وصولها إلى البيانات، وإنشاء نظام شامل لإقرارات الذمة المالية، وزيادة الشفافية والحد من مخاطر تضارب المصالح المرتبطة بصناديق المصلحة العامة، فضلاً عن توسيع الرقابة القضائية على قرارات سلطات التحقيق والادعاء وتعزيز الرقابة على أموال الاتحاد الأوروبي والإنفاق العام.

كما أشارت المفوضية إلى أن انضمام المجر إلى النيابة العامة الأوروبية، إلى جانب قواعد جديدة بشأن الملكية المستفيدة والمشتريات العامة، يعزز جهود مكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح.

وبموجب المقترح الجديد، ترى المفوضية أن الشروط اللازمة لمواصلة تطبيق الإجراءات بموجب لائحة المشروطية لم تعد متوافرة. ويملك مجلس الاتحاد الأوروبي شهراً واحداً لاتخاذ قرار بشأن رفع الإجراءات التي أُقرت في عام 2022.

وما زال يتعين أن توافق دول الاتحاد الأوروبي على الخطط.

وذكرت المفوضية في أيار أنها مستعدة للإفراج عن إجمالي 16.4 مليار يورو بشرط تطبيق الإصلاحات بصورة ناجحة. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح أن تصبح كندا "أول عضو شريك" في الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 17:17:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة: إجراءات وقائية للمحافظة على استدامة قطاع تربية النحل
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 17:17:42 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: وفد من المفوضية سيتوجه إلى بكين في وقت لاحق من أيلول
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 17:17:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: نريد أن نطور نظاما أوروبيا للدفاع الجوي والصاروخي
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 17:17:42 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

دول الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

النيابة العامة

مجلس الاتحاد

سكاي نيوز

الأوروبي

النيابة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:44 | 2026-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-09-23
Lebanon24
09:47 | 2026-09-23
Lebanon24
09:30 | 2026-09-23
Lebanon24
09:28 | 2026-09-23
Lebanon24
09:18 | 2026-09-23
Lebanon24
08:55 | 2026-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24