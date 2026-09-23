إذا سقط النظام الإيراني.. هذا ما تخشاه الـCIA والموساد

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عربي-دولي

إذا سقط النظام الإيراني.. هذا ما تخشاه الـ"CIA" والموساد

Lebanon 24
23-09-2026 | 09:30
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نشر موقع "JNS" الإسرائيلي تقريراً جديداً تناول فيه السيناريوهات التي يرى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية يجب أن تستعد لها في حال انهيار النظام السياسي في إيران، معتبراً أن التحدي الأساسي لن يكون سقوط النظام بحد ذاته، بل منع تفكك مؤسسات الدولة وظهور فراغ أمني واسع.
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وأشار التقرير إلى أن ستة أشهر من الحرب أظهرت غموضاً في قمة السلطة الإيرانية، في ظل ابتعاد المرشد مجتبى خامنئي إلى حد كبير عن الظهور العلني، مقابل نفوذ واسع للحرس الثوري والمؤسسة الأمنية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً.


وبحسب التقرير، فإن الضغوط الاقتصادية والعقوبات والتوترات الداخلية لا تعني بالضرورة انهيار الجمهورية الإسلامية، لكنها تجعل الاستعداد لهذا الاحتمال ضرورياً، خصوصاً أن تجربة عام 1979 أظهرت، وفق الكاتب، خطورة عدم الاستعداد للتحولات السياسية والمؤسساتية الكبرى.


ويرى التقرير أن الخطر الأكبر في حال انهيار النظام يتمثل في مصير أجهزة الاستخبارات والشرطة وحرس الحدود والقيادات العسكرية وشبكات الاتصالات والمؤسسات المسؤولة عن حماية المنشآت الحيوية. وبحسب التقرير، فإن تفكك هذه الأجهزة قد يؤدي إلى فقدان أسلحة ووثائق أمنية، وانشقاق ضباط، ودخول أجهزة استخبارات أجنبية ومجموعات مسلحة إلى الفراغ الناشئ.


ويكتسب هذا السيناريو حساسية أكبر في إيران، نظراً إلى موقعها الجغرافي وحجمها وامتلاكها منشآت عسكرية حساسة وشبكات استخباراتية بُنيت على مدى عقود.


وفي هذا السياق، يطرح الكاتب ضرورة التفكير مسبقاً في إنشاء جهاز استخبارات إيراني محترف في مرحلة ما بعد الجمهورية الإسلامية، يكون قادراً على مكافحة الإرهاب والتجسس، لكنه يخضع في الوقت نفسه للقانون والسلطة المدنية والرقابة الدستورية، من دون إعادة جهاز "السافاك" بصورته السابقة.


تقديم الخبرات


ويشير التقرير إلى دور محتمل مستقبلاً لـ"وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية" والموساد في تقديم الخبرات لبناء مؤسسات أمنية محترفة، لكنه يشدد على أن ذلك لا يعني اختيار القيادة الإيرانية المقبلة أو هندسة النظام السياسي الجديد.


ويؤكد التقرير أيضا أن شكل النظام المقبل، سواء كان جمهورية أو ملكية دستورية أو صيغة ديمقراطية أخرى، يجب أن يقرره الإيرانيون، فيما تتمثل مهمة أجهزة الاستخبارات الأجنبية في فهم القوى الموجودة على الأرض ومدى تمثيلها الشعبي ومواقفها من وحدة إيران والسلطة المدنية.
 

ويخلص التقرير إلى أن انهيار النظام لا يعني تلقائياً استقرار إيران، معتبراً أن واشنطن وإسرائيل مطالبتان بالاستعداد لـ"اليوم التالي"، لأن بناء مؤسسات أمنية قادرة على حماية الدولة من دون السيطرة عليها يحتاج إلى سنوات، وليس إلى إجراءات تبدأ لحظة سقوط النظام.
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