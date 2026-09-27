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عربي-دولي

5 توقيفات و3 شاحنات مشبوهة.. ماذا يجري في قاعدة فيرفورد البريطانية؟

Lebanon 24
27-09-2026 | 13:51
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5 توقيفات و3 شاحنات مشبوهة.. ماذا يجري في قاعدة فيرفورد البريطانية؟
5 توقيفات و3 شاحنات مشبوهة.. ماذا يجري في قاعدة فيرفورد البريطانية؟ photos 0
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ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في احتمال تورط إيران في مخطط تفجير مشتبه به استهدف قاعدة فيرفورد الجوية، المستخدمة من القوات الأميركية، بعد توقيف خمسة رجال ورصد ثلاث شاحنات يُشتبه في احتوائها على متفجرات.

وبحسب الصحيفة، يدرس المحققون عدة فرضيات، بينها ارتباط المخطط بإيران أو روسيا، إضافة إلى احتمال وجود دوافع متطرفة.

ولم تعلن السلطات حتى الآن ثبوت أي من هذه الاحتمالات.

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ونقلت "التلغراف" عن مصادر مطلعة أن فرضية الارتباط بإيران هي الأبرز حاليا، مع اشتباه المحققين في تورط مباشر لعناصر إيرانية، وليس عبر وكلاء.

إلا أن هذه المعلومات تبقى منسوبة إلى مصادر الصحيفة ولا تمثل نتيجة نهائية للتحقيق.

وكانت الشرطة قد تلقت، قرابة الساعة 12:45 بعد منتصف ليل الأحد، بلاغا عن ثلاث مركبات مشبوهة تتجه نحو قاعدة فيرفورد في غلوسترشير، جنوب غربي إنجلترا. وعلى إثر ذلك، أوقفت عناصر مسلحة خمسة رجال في منطقة ويلفورد المجاورة للاشتباه في التحضير لعمل إرهابي.

وأعلن مساعد قائد الشرطة ريتشارد أوكون إجلاء سكان 85 منزلا وفرض طوق أمني لمسافة 400 متر حول المركبات، فيما تولى خبراء الجيش المختصون بالتعامل مع المتفجرات فحصها، مؤكدا أن الإجراءات اتخذت كخطوة احترازية.

 

وأشارت "التلغراف" إلى أن العملية الأمنية بدأت إثر البلاغ عن المركبات، وليس بناء على معلومات استخباراتية مسبقة بشأن المخطط.

وتُعد قاعدة فيرفورد موقعا رئيسيا لعمليات القاذفات الأميركية في أوروبا، وكانت بريطانيا قد سمحت للولايات المتحدة باستخدامها لتنفيذ ضربات على مواقع صواريخ إيرانية تستهدف السفن في مضيق هرمز، وفق "رويترز".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد حذر في تموز من أن أي قاعدة تُستخدم في هذه الضربات ستكون "هدفا مشروعا"، فيما أكدت بريطانيا استعداد قواتها المسلحة لحماية البلاد.

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