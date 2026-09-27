في الذكرى الثانية لاغتيال نصرالله.. رسالة من عراقجي

Advertisement

أحيا عباس عراقجي الذكرى السنوية الثانية لاغتيال السابق لـ" " السيد ، مشيداً بدوره في تاريخ والمنطقة ومواقفه في مواجهة .وقال عراقجي إن ارتبط اسمه، على مدى عقود، بـ"النضال من أجل إنهاء والدفاع عن سيادة شعوب المنطقة وكرامتها"، معتبراً أن حضوره تجاوز إطار الحزب ليترسخ، وفق تعبيره، في ذاكرة المنطقة بمفاهيم "الصمود والمقاومة".ورأى أن اغتيال نصرالله شكّل خسارة كبيرة لـ"حزب الله" ولبنان، لكنه اعتبر أن "إزالة الأشخاص لا تعني إزالة الأفكار والأهداف المتجذرة"، مضيفاً أن الاغتيال والترهيب لا يمكنهما إنهاء السياسية والتاريخية أو منع الشعوب من المطالبة بحقوقها.وتطرق عراقجي إلى قيادة الأمين العام الحالي لـ"حزب الله" الشيخ نعيم ، معتبراً أن توليه المسؤولية في مرحلة صعبة أظهر استمرار مسار الحزب وقدرته على الصمود في مواجهة الضغوط.وختم بتحية ذكرى نصرالله و" "، متوجهاً إلى عائلاتهم والشعب اللبناني بالتعازي في الذكرى الثانية لاغتياله.