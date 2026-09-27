في الذكرى الثانية لاغتيال نصرالله.. رسالة من عراقجي

أحيا وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الأمين العام
السابق لـ"حزب الله
" السيد حسن نصرالله
، مشيداً بدوره في تاريخ لبنان
والمنطقة ومواقفه في مواجهة إسرائيل
.
وقال عراقجي إن نصرالله
ارتبط اسمه، على مدى عقود، بـ"النضال من أجل إنهاء الاحتلال
والدفاع عن سيادة شعوب المنطقة وكرامتها"، معتبراً أن حضوره تجاوز إطار الحزب ليترسخ، وفق تعبيره، في ذاكرة المنطقة بمفاهيم "الصمود والمقاومة".
ورأى أن اغتيال نصرالله شكّل خسارة كبيرة لـ"حزب الله" ولبنان، لكنه اعتبر أن "إزالة الأشخاص لا تعني إزالة الأفكار والأهداف المتجذرة"، مضيفاً أن الاغتيال والترهيب لا يمكنهما إنهاء القضايا
السياسية والتاريخية أو منع الشعوب من المطالبة بحقوقها.
وتطرق عراقجي إلى قيادة الأمين العام الحالي لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
، معتبراً أن توليه المسؤولية في مرحلة صعبة أظهر استمرار مسار الحزب وقدرته على الصمود في مواجهة الضغوط.
وختم بتحية ذكرى نصرالله و"شهداء المقاومة
"، متوجهاً إلى عائلاتهم والشعب اللبناني بالتعازي في الذكرى الثانية لاغتياله.