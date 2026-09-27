اليمين المتطرف يعزّز مقاعده في مجلس الشيوخ الفرنسي

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حقق بقيادة مكاسب كبيرة في انتخابات الفرنسي، الأحد، تتيح له تشكيل كتلة برلمانية في المجلس للمرة الأولى، وفق نتائج شبه نهائية نقلتها وسائل إعلام فرنسية.وفي منشور على منصة إكس، تحدثت لو بان عن "نصر تاريخي" و"محطة رئيسية"، حتى قبل ظهور النتائج الكاملة.وكتبت: "لقد فاقت النتائج كل توقعاتنا؛ إنجاز كبير شامل، مما يؤكد الشعبية المتزايدة للتجمع الوطني في جميع أنحاء البلاد".وجرى التصويت على 178 مقعدا من أصل 348 في مجلس الشيوخ، في انتخابات غير مباشرة شارك فيها نحو 93.5 ألف مسؤول منتخب، معظمهم من ممثلي السلطات المحلية والمناطق.وكان يمتلك 3 مقاعد فقط في المجلس، وهو عدد يقل عن عتبة المقاعد العشرة اللازمة لتشكيل كتلة برلمانية.ومن شأن تشكيل كتلة أن يمنح الحزب حقوقا برلمانية أوسع، من بينها زيادة وقت الحديث وتوجيه الأسئلة إلى الحكومة والمشاركة بصورة أكبر في تحديد جدول أعمال المجلس. (سكاي نيوز عربية)