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عربي-دولي

اليمين المتطرف يعزّز مقاعده في مجلس الشيوخ الفرنسي

Lebanon 24
27-09-2026 | 23:20
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اليمين المتطرف يعزّز مقاعده في مجلس الشيوخ الفرنسي
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حقق حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان مكاسب كبيرة في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي، الأحد، تتيح له تشكيل كتلة برلمانية في المجلس للمرة الأولى، وفق نتائج شبه نهائية نقلتها وسائل إعلام فرنسية.
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وفي منشور على منصة إكس، تحدثت لو بان عن "نصر تاريخي" و"محطة رئيسية"، حتى قبل ظهور النتائج الكاملة.

وكتبت: "لقد فاقت النتائج كل توقعاتنا؛ إنجاز كبير شامل، مما يؤكد الشعبية المتزايدة للتجمع الوطني في جميع أنحاء البلاد".

وجرى التصويت على 178 مقعدا من أصل 348 في مجلس الشيوخ، في انتخابات غير مباشرة شارك فيها نحو 93.5 ألف مسؤول منتخب، معظمهم من ممثلي السلطات المحلية والمناطق.

وكان التجمع الوطني يمتلك 3 مقاعد فقط في المجلس، وهو عدد يقل عن عتبة المقاعد العشرة اللازمة لتشكيل كتلة برلمانية.

ومن شأن تشكيل كتلة أن يمنح الحزب حقوقا برلمانية أوسع، من بينها زيادة وقت الحديث وتوجيه الأسئلة إلى الحكومة والمشاركة بصورة أكبر في تحديد جدول أعمال المجلس. (سكاي نيوز عربية) 
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