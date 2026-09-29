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عربي-دولي

توغل قوات إسرائيلية في درعا والقنيطرة

Lebanon 24
29-09-2026 | 03:08
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قامت قوات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالتوغل في قريتين بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، فيما شهد ريف القنيطرة تحرك دورية أوقفت عددا من المارة وفتشتهم قرب بلدة خان أرنبة. 
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وتأتي هذه التطورات بعد توغل آخر باتجاه قرية صيدا الحانوت في القنيطرة أمس الاثنين.

وفي هذا الإطار، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوة عسكرية إسرائيلية دخلت قريتي العارضة ومعرية في حوض اليرموك وتحركت داخل المنطقة.

ولم يحدد عدد الآليات المشاركة في التوغل أو المدة التي أمضتها القوات في القريتين، كما لم يقدم معلومات عن هدف العملية أو نتائجها.

وفي ريف القنيطرة، أفاد المرصد بأن دورية إسرائيلية تحركت باتجاه خان أرنبة قرب المنطقة الصناعية.

وذكرت معلوماته أن القوة أوقفت عددا من المارة وفتشتهم، من دون ورود أنباء عن اعتقالات. ولم يتضح ما إذا كانت الدورية قد غادرت المنطقة بعد انتهاء التفتيش.
 
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