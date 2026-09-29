توغل قوات إسرائيلية في درعا والقنيطرة

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قامت قوات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالتوغل في قريتين بمنطقة حوض ، فيما شهد ريف تحرك دورية أوقفت عددا من المارة وفتشتهم قرب بلدة خان أرنبة.وتأتي هذه التطورات بعد توغل آخر باتجاه قرية الحانوت في القنيطرة أمس الاثنين.وفي هذا الإطار، قال إن قوة عسكرية إسرائيلية دخلت قريتي العارضة ومعرية في حوض اليرموك وتحركت داخل المنطقة.ولم يحدد عدد الآليات المشاركة في التوغل أو المدة التي أمضتها القوات في القريتين، كما لم يقدم معلومات عن هدف العملية أو نتائجها.وفي ريف القنيطرة، أفاد المرصد بأن دورية إسرائيلية تحركت باتجاه خان أرنبة قرب .وذكرت معلوماته أن القوة أوقفت عددا من المارة وفتشتهم، من دون ورود أنباء عن اعتقالات. ولم يتضح ما إذا كانت الدورية قد غادرت المنطقة بعد انتهاء التفتيش.