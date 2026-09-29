في اليمن.. تحذير اميركي من تعاون الحوثي وحركة الشباب

كشف خبراء أمنيون وعسكريون أن جماعة الحوثي
باعت أسلحة لحركة الشباب، ودربت مئات المقاتلين على استخدام الطائرات المسيّرة والمواد المتفجرة.
كما قامت ميليشيات الحوثي برحلات متكررة إلى مناطق جنوب الصومال التي تسيطر عليها الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة
.
إلى ذلك، أضاف الخبراء أن حركة التنقل والتعاون بين الحوثيين في اليمن وحركة الشباب، باتت تمثل خطراً جدياً على التجارة العالمية وتدفقات النفط
وحركة الملاحة البحرية، وفق ما نقلت صحيفة "فايناشيل تايمز"
تهديد مثير للقلق
وقال متحدث باسم القيادة الأميركية في أفريقيا
(أفريكوم)، المسؤولة عن العمليات العسكرية الأميركية في القارة، إن العلاقة بين الجماعتين تمثل "تهديداً تصعيدياً ومثيراً للقلق الشديد للاستقرار الإقليمي".
كما أضاف أن هذا "التحالف من خلال دمج القدرات العملياتية للطرفين، يهدد بتوسيع القدرة القتالية الفتاكة لحركة الشباب في القرن الأفريقي، بينما يمنح الحوثيين في الوقت نفسه قدرة أكبر على بسط النفوذ وتعطيل الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر
وغرب المحيط الهندي
".
بدورهم، أبدى مسؤولون أمنيون في العاصمة الصومالية مقديشو قلقاً من تأثير هذا التقارب المتزايد بين الحوثيين وحركة الشباب على البلاد التي مزقتها الصراعات الأهلية لعقود.
لا سيما أن حركة الشباب تسيطر على نحو 40% من أراضي الصومال، معظمها مناطق ريفية، وقد وصلت العام الماضي إلى حالة جمود هشة مع الحكومة المركزية في مقديشو.
من جهته
، قال تيم ليندركينغ، المبعوث الأميركي السابق إلى اليمن: إن الولايات المتحدة
بدأت تشعر بالقلق من تنامي العلاقة بين الطرفين منذ عام 2024، مع قيامهما بالتدريب المشترك ونقل الأسلحة وبحث سبل توسيع العلاقة وزيادة الضغط على باب المندب".