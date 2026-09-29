في اليمن.. تحذير اميركي من تعاون الحوثي وحركة الشباب

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كشف خبراء أمنيون وعسكريون أن جماعة باعت أسلحة لحركة الشباب، ودربت مئات المقاتلين على استخدام الطائرات المسيّرة والمواد المتفجرة.كما قامت ميليشيات الحوثي برحلات متكررة إلى مناطق جنوب الصومال التي تسيطر عليها الحركة المرتبطة بتنظيم .إلى ذلك، أضاف الخبراء أن حركة التنقل والتعاون بين الحوثيين في اليمن وحركة الشباب، باتت تمثل خطراً جدياً على التجارة العالمية وتدفقات وحركة الملاحة البحرية، وفق ما نقلت صحيفة "فايناشيل تايمز"تهديد مثير للقلقوقال متحدث باسم القيادة الأميركية في (أفريكوم)، المسؤولة عن العمليات العسكرية الأميركية في القارة، إن العلاقة بين الجماعتين تمثل "تهديداً تصعيدياً ومثيراً للقلق الشديد للاستقرار الإقليمي".كما أضاف أن هذا "التحالف من خلال دمج القدرات العملياتية للطرفين، يهدد بتوسيع القدرة القتالية الفتاكة لحركة الشباب في القرن الأفريقي، بينما يمنح الحوثيين في الوقت نفسه قدرة أكبر على بسط النفوذ وتعطيل الممرات البحرية الحيوية في وغرب المحيط ".