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عربي-دولي

قاليباف: لن تبقى أي بنية تحتية آمنة إن لم يضمن أمن إيران

Lebanon 24
29-09-2026 | 03:37
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قاليباف: لن تبقى أي بنية تحتية آمنة إن لم يضمن أمن إيران
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قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف اليوم الثلاثاء إن عدم ضمان أمن بلاده يعني أن أياً من البنى التحتية في المنطقة لن يكون في مأمن من الهجمات.

كما أضاف قاليباف، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس البرلمان الإيراني، في فيديو بثه التلفزيون الرسمي الإيراني:" في منطقة لا نستطيع فيها بيع النفط، فلن يتمكن أي طرف آخر من بيع النفط أيضاً، أو إذا لم يكن أمننا مضموناً، فلن تبقى أي بنية تحتية آمنة."
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بالتزامن، هاجم الحرس الثوري الإيراني، الرئيس الأميركي دونالد ترامب واصفاً إياه بـ "الكاذب الكبير"، معتبراً أنه "يجب إخبار الشعب الأميركي بالحقيقة"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

كما اعتبر أنه "لم يعد أمام أميركا أي خيار سوى إعلان الفشل ومغادرة المنطقة"، وفق تعبيره.

أتى ذلك، بعدما نفى ترامب في وقت سابق اليوم أن يكون قد عرض على إيران رفع الحصار البحري عن موانئها والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، مقابل تقديم طهران تنازلات ملموسة في الملف النووي.

في حين أظهرت بيانات من شركة كبلر أمس الاثنين أن صادرات النفط الخام من الدول المنتجة الرئيسية في الشرق الأوسط انتعشت في سبتمبر لتصل إلى 16.328 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي. وكشفت البيانات الأولية أن هذا الانتعاش جاء في أعقاب تعافي الصادرات عبر مضيق هرمز، التي كان من المتوقع أن تصل إلى حوالي 9.719 مليون برميل يوميا هذا الشهر.
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وكالة فرانس برس

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