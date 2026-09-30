"أزمة اللغم" تتفاقم بين الكوريتين

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وصفت تحقيق جارتها الجنوبية الذي خلص إلى مسؤولية بيونغيانغ عن انفجار لغم في المنطقة المنزوعة السلاح، بأنه "مسرحية هزلية".واتهمت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم الشمالية التي تحظى بنفوذ كبير، سول بمحاولة تلفيق أدلة، بعد أن اتهمت بيونغيانغ بالمسؤولية عن الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي وأدى إلى إصابة جنود كوريين جنوبيين.وقالت كيم في بيان نقلته المركزية ‌ الحكومية، الأربعاء: "هذا تصرف دنيء وحقير للغاية، وهو ما يليق بقبائل ".وأضافت: "مثل هذه المسرحية الهزلية ليست جديدة ‌على الإطلاق".وقال الكوري ‌الجنوبي كانغ شين تشول، الثلاثاء، إن ألغاما تابعة لبيونغيانغ تسببت في الانفجار، وإن بلاده ستتخذ إجراءات "مناسبة".كما قال الوزير إن كوريا الشمالية زرعت الألغام على الأرجح في إطار تحصين الحدود.وأجرت سول وقيادة ، التي تشرف على اتفاقية الهدنة في ‌الحرب الكورية، تحقيقا في الانفجار الذي ‌وقع في 21 ⁠سبتمبر الجاري وأسفر عن إصابة 3 من أفراد القوات الكورية الجنوبية، اثنان منهم بإصابات خطيرة، خلال مهمة استطلاعية داخل المنطقة منزوعة السلاح التي يبلغ عرضها 4 كيلومترات.