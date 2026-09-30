"أزمة اللغم" تتفاقم بين الكوريتين

وصفت كوريا الشمالية
تحقيق جارتها الجنوبية الذي خلص إلى مسؤولية بيونغيانغ عن انفجار لغم في المنطقة المنزوعة السلاح، بأنه "مسرحية هزلية".
واتهمت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا
الشمالية كيم جونغ أون
التي تحظى بنفوذ كبير، سول بمحاولة تلفيق أدلة، بعد أن اتهمت بيونغيانغ بالمسؤولية عن الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي وأدى إلى إصابة جنود كوريين جنوبيين.
وقالت كيم في بيان نقلته وكالة الأنباء
المركزية الكورية
الحكومية، الأربعاء: "هذا تصرف دنيء وحقير للغاية، وهو ما يليق بقبائل كوريا الجنوبية
".
وأضافت: "مثل هذه المسرحية الهزلية ليست جديدة على الإطلاق".
وقال وزير الدفاع
الكوري الجنوبي كانغ شين تشول، الثلاثاء، إن ألغاما تابعة لبيونغيانغ تسببت في الانفجار، وإن بلاده ستتخذ إجراءات "مناسبة".
كما قال الوزير إن كوريا الشمالية زرعت الألغام على الأرجح في إطار تحصين الحدود.
وأجرت سول وقيادة الأمم المتحدة
، التي تشرف على اتفاقية الهدنة في الحرب الكورية، تحقيقا في الانفجار الذي وقع في 21 سبتمبر الجاري وأسفر عن إصابة 3 من أفراد القوات الكورية الجنوبية، اثنان منهم بإصابات خطيرة، خلال مهمة استطلاعية داخل المنطقة منزوعة السلاح التي يبلغ عرضها 4 كيلومترات.