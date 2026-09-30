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عربي-دولي

بعد روسيا وبيلاروسيا.. انسحاب الولايات المتحدة من مجموعة "غريكو" لمكافحة الفساد

Lebanon 24
30-09-2026 | 00:36
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بعد روسيا وبيلاروسيا.. انسحاب الولايات المتحدة من مجموعة غريكو لمكافحة الفساد
بعد روسيا وبيلاروسيا.. انسحاب الولايات المتحدة من مجموعة غريكو لمكافحة الفساد photos 0
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أعلمت الولايات المتحدة مجلس أوروبا بانسحابها من مجموعة دول مكافحة الفساد "غريكو"، لتكون ثالث دولة تنسحب بعد روسيا وبيلاروسيا، بحسب "اسشييتد برس".
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وأكدت واشنطن أن عضويتها في المجموعة "لا تحقق فوائد ملموسة لأمنها القومي"، فيما أبدى مجلس أوروبا انفتاحه على استئناف التعاون مستقبلاً.

وأعلن مجلس أوروبا أمس أن "الولايات المتحدة أبلغته قرارها بالانسحاب من المجموعة، حيث لم يسبق أن انسحبت من المجموعة سوى روسيا وبيلاروسيا".

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية القرار، وقالت :"إن مشاركة واشنطن في المجموعة، التي تتطلب مساهمة مالية سنوية، لا تحقق فوائد ملموسة للأمن القومي الأميركي".

أضافت: "انتهى عصر تقديم شيكات على بياض للبيروقراطيات الدولية"، مشيرة إلى أنها تعطي "الأولوية لأدوات أكثر تأثيراً في مكافحة الفساد، مثل قيود التأشيرات والعقوبات والمساعدات الخارجية الموجهة لتعزيز التحقيقات الجنائية الأجنبية".

من جهته، قال مجلس أوروبا، الذي يتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقراً له :"إن الولايات المتحدة كانت مساهماً قيماً في غريكو، وفي تبادل الخبرات والممارسات الجيدة لمكافحة الفساد".

أضاف في بيان: "لا تزال المجموعة منفتحة على استئناف التعاون مع الولايات المتحدة في المستقبل، دعماً للجهود المشتركة لمنع الفساد وتعزيز النزاهة وترسيخ سيادة القانون".
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