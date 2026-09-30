إيران ترفع جاهزيتها.. هل تتجدد الحرب مع أميركا؟

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أعلن الدفاع المدني إعداد خطط في 46 موقعاً ومنشأة في أنحاء البلاد للتعامل مع تداعيات أي تجدد محتمل للحرب مع ، في ظل تعثر المفاوضات واستمرار الخلافات بين وواشنطن.ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس الدفاع المدني، العميد غلام رضا جلالي، قوله إن الخطط تشمل آليات للتعامل مع الأضرار المحتملة وإصلاحها وضمان استمرار الخدمات الأساسية، ولا سيما في مصافي ومحطات الكهرباء ومعالجة المياه والموانئ والجسور والطرق والمطارات وشركات الطيران.وتأتي هذه الاستعدادات بعدما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس قد يأمر بالعودة إلى عمليات قتالية واسعة بعد انتخابات التجديد النصفي، فيما يواصل الوسطاء القطريون جهودهم بين الجانبين وسط تعثر التوصل إلى تفاهم.وفي موازاة ذلك، أعلنت طهران تسلمها الرد الأميركي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب، بعدما طرحت سبعة شروط لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز. ولم تكشف جميع هذه الشروط، إلا أنها تطالب بوقف لإطلاق النار على مستوى المنطقة، بما يشمل .ورغم تراجع حدة القتال خلال الأسابيع الأخيرة، لا تزال الخلافات قائمة، في وقت واصلت فيه إيران استهداف سفن في مضيق هرمز، بينما صعّدت ضغوطها الاقتصادية وفرضت عقوبات على شركات الطيران .