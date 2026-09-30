بريطانيا: مؤشرات قوية على ضلوع إيران في واقعة فيرفورد

Advertisement

آندي برنهام وجود "مؤشرات قوية" على ضلوع في الحادث الأمني الذي وقع قرب قاعدة فيرفورد الجوية غربي إنجلترا، مؤكداً أن التحقيق لا يزال مستمراً بالتنسيق مع .وكانت السلطات قد أوقفت خمسة بريطانيين في العشرينيات من العمر قرب ، للاشتباه بارتكاب مخالفات مرتبطة بالمتفجرات والتخطيط لعمل إرهابي، قبل الإفراج عنهم بكفالة مع استمرار التحقيقات. وأفادت الشرطة بالعثور على كمية من البنزين داخل المركبات التي استخدمها الموقوفون، من دون العثور على متفجرات.وقال برنهام إن القضية تخضع لتحقيق "معقد وخطير"، مشيراً إلى تعاون وثيق مع الجانب الأميركي، من دون طبيعة الأدلة التي دفعت الحكومة البريطانية إلى الاشتباه بدور إيراني.وتبحث أجهزة البريطانية في احتمال أن يكون المشتبه بهم قد تحركوا، بعلمهم أو من دونه، بالنيابة عن دولة أجنبية. وتكتسب قاعدة فيرفورد أهمية خاصة لكونها تُستخدم من جانب القوات الأميركية، بما في ذلك في العمليات العسكرية الأخيرة ضد إيران.في المقابل، نفت إيران أي صلة لها بالحادث، ورفضت سفارتها في الاتهامات الموجهة إلى ، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الواقعة وطبيعة المخطط المفترض.