موجة اعتقالات غير مسبوقة في فرنسا.. الاحتجاجات المدرسية تحوّلت إلى أعمال عنف!

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موجة اعتقالات غير مسبوقة شهدتها مؤخرا على خلفية الاحتجاجات المدرسية التي تحولت في بعض المناطق إلى أعمال عنف، فقد أوقفت السلطات نحو ألفي شخص، معظمهم يواجهون اتهامات بالاعتداء على عناصر الشرطة، وفق ما أعلنته .ولفتت الوزارة إلى أن عدد الموقوفين أمس الخميس بلغ 1949 شخصا، وأصيب ما مجموعه 305 من أفراد الشرطة والدرك.وكانت السلطات قد أوقفت أكثر من 600 شخص يوم الأربعاء وحده، على خلفية اتهامات شملت إضرام النيران عمدا وشن هجمات ضد رجال الشرطة.ومن المقرر أن تبقى نحو 400 مدرسة مغلقة اليوم الجمعة بسبب استمرار الاحتجاجات، على أن يقتصر التعليم فيها على النظام عن بعد، بحسب ما أعلنه وزير التربية والتعليم الفرنسي إدوارد .ووفقا للوزير، أصيب 170 تلميذا و65 من العاملين في قطاع التعليم منذ انطلاق الحراك.ودعا رئيس الوزراء الفرنسي ، أمس الخميس، إلى عقد اجتماع أزمة لبحث تفاقم الاحتجاجات الطلابية المتنامية بشأن الأوضاع داخل المدارس، والتي امتدت لتشمل الجامعات صباح الخميس.وأفاد اتحاد الطلاب بوضع حواجز حول نحو 30 حرما جامعيا في أنحاء فرنسا.في حين تظاهر كثير من طلاب المدارس سلميا في مناطق عدة للاحتجاج على المباني المتهالكة والفصول المكتظة ونقص المعلمين، شهدت مناطق أخرى أعمال عنف وتخريب.وذكرت وقوع هجمات على الحافلات ومحطات الحافلات، فيما استخدمت الشرطة المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في بعض المواقع.