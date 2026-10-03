شرطة باريس: احتجاجات الطلاب "خرجت عن السيطرة"

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وبحسب وكالة ، اندلعت مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب وطلاب المدارس الثانوية في مناطق عدة الجمعة، فيما دعت نقابات المعلمين إلى الإضراب، وسط محاولات حكومة الرئيس احتواء الاحتجاجات المتصاعدة على أوضاع التعليم والتمويل.ومنذ الاثنين، أوقفت السلطات نحو خمسة آلاف شخص في أنحاء البلاد، معظمهم من المراهقين، بينما أصيب العشرات. وقالت المتحدثة باسم أغاث فوكو إن أكثر من 600 شرطي أصيبوا أيضاً خلال الاضطرابات.وتحدثت السلطات عن تعرض مدرسين ومدنيين لهجمات، فيما قدرت الخسائر المادية بعشرات ملايين اليوروهات.وقال فور، في رسالة مفتوحة نشرها عبر منصة "إكس"، إن الجهات التي أطلقت الحركة لم تعد قادرة على التحكم بها، محذراً من تأثير من وصفهم بـ"مثيري الشغب المحترفين". كما دعا الأهالي إلى إبعاد أبنائهم عن أعمال العنف والتخريب.وتأتي التحذيرات قبل يوم وطني جديد للتظاهر دعت إليه الاتحادات الطلابية الثلاثاء. ويخشى مسؤولون أمنيون اندلاع مزيد من المواجهات في ، وسط مخاوف من استغلال جماعات فوضوية يسارية الاحتجاجات.ويطالب الطلاب بتوظيف مدرسين بدلاء، وتخفيف الاكتظاظ داخل الصفوف، وتحسين الأبنية المدرسية وزيادة الموارد المخصصة للتعليم، محمّلين ضعف الاستثمار مسؤولية تدهور الأوضاع.