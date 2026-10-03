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عربي-دولي

شرطة باريس: احتجاجات الطلاب "خرجت عن السيطرة"

Lebanon 24
03-10-2026 | 15:06
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شرطة باريس: احتجاجات الطلاب خرجت عن السيطرة
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حذّر قائد شرطة باريس باتريس فور، السبت، من أن حركة الاحتجاجات الطلابية المتصاعدة في فرنسا باتت "خارج السيطرة"، داعياً المتظاهرين إلى التخلي عن أعمال العنف وإغلاق المدارس والعودة إلى التحركات السلمية.
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وبحسب وكالة رويترز، اندلعت مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب وطلاب المدارس الثانوية في مناطق عدة الجمعة، فيما دعت نقابات المعلمين إلى الإضراب، وسط محاولات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون احتواء الاحتجاجات المتصاعدة على أوضاع التعليم والتمويل.


ومنذ الاثنين، أوقفت السلطات نحو خمسة آلاف شخص في أنحاء البلاد، معظمهم من المراهقين، بينما أصيب العشرات. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الوطنية أغاث فوكو إن أكثر من 600 شرطي أصيبوا أيضاً خلال الاضطرابات.


وتحدثت السلطات عن تعرض مدرسين ومدنيين لهجمات، فيما قدرت الخسائر المادية بعشرات ملايين اليوروهات.


وقال فور، في رسالة مفتوحة نشرها عبر منصة "إكس"، إن الجهات التي أطلقت الحركة لم تعد قادرة على التحكم بها، محذراً من تأثير من وصفهم بـ"مثيري الشغب المحترفين". كما دعا الأهالي إلى إبعاد أبنائهم عن أعمال العنف والتخريب.


وتأتي التحذيرات قبل يوم وطني جديد للتظاهر دعت إليه الاتحادات الطلابية الثلاثاء. ويخشى مسؤولون أمنيون اندلاع مزيد من المواجهات في وسط باريس، وسط مخاوف من استغلال جماعات فوضوية يسارية الاحتجاجات.


ويطالب الطلاب بتوظيف مدرسين بدلاء، وتخفيف الاكتظاظ داخل الصفوف، وتحسين الأبنية المدرسية وزيادة الموارد المخصصة للتعليم، محمّلين سنوات من ضعف الاستثمار مسؤولية تدهور الأوضاع.
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