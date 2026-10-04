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عربي-دولي

6 قتلى وضربة روسية تعطل جسراً حيوياً في كييف

Lebanon 24
04-10-2026 | 00:05
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6 قتلى وضربة روسية تعطل جسراً حيوياً في كييف
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قُتل ستة أشخاص على الأقل في موجة جديدة من الهجمات الروسية على أوكرانيا، فيما تضرر الجسر الشمالي في العاصمة كييف، ما أدى إلى تعليق حركة المرور وتفاقم الازدحام لليوم الثالث على التوالي.
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وبحسب موقع "آسيا وان"، نقلاً عن وكالة "أسوشيتد برس"، أصابت الضربة سطح الجسر وأسلاك حافلات الترولي، فيما أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إصابة شخصين، نُقل أحدهما إلى المستشفى لفترة وجيزة.


وجاء الهجوم بعد يومين من ضربات روسية أدت إلى الإغلاق الكامل أو الجزئي لثلاثة من أصل ستة جسور برية تعبر نهر دنيبرو في كييف، ما تسبب باضطراب واسع في حركة التنقل داخل العاصمة.


وأكدت وزارة الدفاع الروسية مسؤوليتها عن استهداف الجسر، زاعمة أنه يُستخدم في تحركات القوات الأوكرانية ونقل الإمدادات العسكرية. كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستواصل ما وصفته بـ"الضربات الانتقامية المكثفة"، داعية الأجانب والدبلوماسيين إلى مغادرة أوكرانيا.


وفي خاركيف ومحيطها، قالت السلطات الأوكرانية إن هجمات بالطائرات المسيّرة والقنابل الموجهة قتلت خمسة أشخاص وأصابت أكثر من 40 آخرين. كما قُتل بحّار وأصيب ثلاثة آخرون إثر استهداف سفينة شحن مدنية ترفع علم ليبيريا في منطقة أوديسا.


وفي المقابل، أعلنت سلطات موالية لموسكو مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين بهجمات أوكرانية في لوغانسك، فيما قُتل شخص وأصيب اثنان بضربات مسيّرة في منطقة بيلغورود الروسية.
وأعربت مولدوفا عن قلقها من امتداد الحرب إلى أراضيها، بعدما قالت الرئيسة مايا ساندو إن خمسة صواريخ ومسيّرات روسية اخترقت أجواء بلادها وانفجرت على أراضيها. 
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