واشنطن تجهّز ترسانتها.. هل اقتربت ساعة الصفر مع إيران؟

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كشفت صحيفة " " أن القوات الأميركية المنتشرة في عززت استعداداتها العسكرية، تحسباً لاحتمال شنّ جولة جديدة من الضربات ضد خلال الأسابيع المقبلة.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن سفناً حربية تعمل في بحر العرب بدأت عمليات واسعة لإعادة التزوّد بالذخائر والإمدادات، شملت صواريخ هجومية بعيدة المدى وقنابل خارقة للتحصينات، مصممة لاستهداف المنشآت المحصنة والمواقع تحت الأرض.وجاءت هذه المعطيات عقب زيارة أجرتها الصحيفة إلى حاملة طائرات أميركية ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة، حيث اطّلعت على جانب من الاستعدادات الجارية.وأكد الكابتن نيكولاس ديليو، قائد حاملة الطائرات "يو إس إس "، أن القوات الأميركية تحافظ على جاهزيتها الدائمة للتعامل مع أي تطورات، سواء بالرد على التهديدات أو بالتحرك الاستباقي.ورغم هذه التحضيرات، شدد مسؤولون أميركيون على أن قرار شنّ هجوم جديد على إيران لم يُتخذ بعد، فيما أوضحت الأميركية أن مهمتها تتمثل في إعداد الخيارات العسكرية ورفعها إلى الرئيس لاتخاذ القرار النهائي.وكان قد أعلن سابقاً أنه لا يعتزم شنّ ضربات ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني المقبل، ما يبقي توقيت أي تصعيد محتمل غير محسوم.