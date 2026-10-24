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عربي-دولي

واشنطن تجهّز ترسانتها.. هل اقتربت ساعة الصفر مع إيران؟

Lebanon 24
24-10-2026 | 10:47
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واشنطن تجهّز ترسانتها.. هل اقتربت ساعة الصفر مع إيران؟
واشنطن تجهّز ترسانتها.. هل اقتربت ساعة الصفر مع إيران؟ photos 0
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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط عززت استعداداتها العسكرية، تحسباً لاحتمال شنّ الرئيس دونالد ترامب جولة جديدة من الضربات ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة.
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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن سفناً حربية تعمل في بحر العرب بدأت عمليات واسعة لإعادة التزوّد بالذخائر والإمدادات، شملت صواريخ هجومية بعيدة المدى وقنابل خارقة للتحصينات، مصممة لاستهداف المنشآت المحصنة والمواقع تحت الأرض.

وجاءت هذه المعطيات عقب زيارة أجرتها الصحيفة إلى حاملة طائرات أميركية ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة، حيث اطّلعت على جانب من الاستعدادات الجارية.

وأكد الكابتن نيكولاس ديليو، قائد حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن"، أن القوات الأميركية تحافظ على جاهزيتها الدائمة للتعامل مع أي تطورات، سواء بالرد على التهديدات أو بالتحرك الاستباقي.

ورغم هذه التحضيرات، شدد مسؤولون أميركيون على أن قرار شنّ هجوم جديد على إيران لم يُتخذ بعد، فيما أوضحت وزارة الدفاع الأميركية أن مهمتها تتمثل في إعداد الخيارات العسكرية ورفعها إلى الرئيس لاتخاذ القرار النهائي.

وكان ترامب قد أعلن سابقاً أنه لا يعتزم شنّ ضربات ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني المقبل، ما يبقي توقيت أي تصعيد محتمل غير محسوم.
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