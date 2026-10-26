قبل الانتخابات غداً.. هذا ما كشفه كاتس حول ضرب ايران

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نفى يسرائيل كاتس، الإثنين، وجود خلافات بين القيادة السياسية والجيش بشأن التعامل مع ، مؤكدا أن لم تكن تعتزم شن هجوم على قبل الانتخابات البرلمانية، وسط تقارير عن توترات بين رئيس الوزراء بنيامين ورئيس الأركان إيال زامير.وقال كاتس، في بيان ردا على التقارير المتداولة، إن ما نشر بشأن وجود خلافات بين المستوى السياسي والجيش الإسرائيلي حول إيران "محض افتراءات وأكاذيب لا أساس لها على الإطلاق".وأضاف أن التنسيق بينه وبين نتنياهو والجيش بشأن الملف كان كاملا منذ توليه منصب وزير الدفاع، معتبرا أنه أسفر عما وصفه بـ"إنجازات تاريخية وغير مسبوقة" لأمن إسرائيل.وشدد كاتس على أنه "لم تكن هناك أي نية إسرائيلية لشن هجوم على إيران قبل الانتخابات "، مؤكدا أن بلاده سترد بقوة إذا تعرضت لهجوم إيراني.واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي مسؤولين في بمحاولة استغلال التقارير المتداولة لمهاجمة نتنياهو والتشكيك في قرارات الحكومة.ووصف هذه المحاولات بأنها "مخزية وغير مسؤولة"، مشيرا إلى أن القيود الأمنية تمنع القيادة السياسية من تفاصيل تتعلق بالملف الإيراني.