بعد تحذير دولي من مجاعة في السودان: الخارجية: الوضع مطمئن

بعد التحذيرات الدولية من تردي الأوضاع الإنسانية والغذائية في جراء الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع منذ نيسان 2023، أكدت السودانية أن "الوضع الغذائي مطمئن ويدحض مزاعم حدوث مجاعة".

كما أضافت الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء رداً على بيان أميركي دولي أن "السودان لم يشهد مجاعة في أصعب ظروف الحرب".واعتبرت أن "استخدام الأوضاع الإنسانية أداة للتسوية يهدد أمن البلاد".إلى ذلك، شددت على رفضها "استغلال المساعدات الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية"، وفق تعبيرها.أتى ذلك، بعدما حذرت عشرات الدول، من بينها وقوى أوروبية كبرى، من أن السودان يشهد تدهوراً مقلقاً في أمنه الغذائي، ودعت طرفي النزاع في البلاد إلى "إزالة جميع العوائق أمام المساعدات الإنسانية".كما أضافت الدول في بيان مشترك أنه "في ظل احتمال حدوث مجاعة، فإنها تدعو إلى زيادة التمويل وتحث المؤسسات المالية على تكييف برامجها القائمة بما يتناسب مع وضع الأمن الغذائي. وجاء في البيان المشترك الذي نشرته أن "خطر المجاعة خلال الأشهر المقبلة، الذي حذرت منه مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، يتطلب تحركا عاجلا".إلى ذلك، حذّرت الدول الأعضاء في تحالف منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان من احتمال تكرار فظائع "واسعة النطاق" في البلاد، كتلك التي ارتُكبت عندما سيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور قبل عام.وقالت وكندا والدنمارك وإيرلندا وفرنسا والنروج وهولندا والمملكة المتحدة وسيراليون والسويد والاتحاد في بيان مشترك "في 26 تشرين الأول 2025، بلغ العنف في الفاشر ومحيطها ذروة مدمّرة بعد أشهر من الحصار والهجمات المتصاعدة التي شنّتها قوات الدعم السريع"، التي تخوض حربا ضدّ الجيش السوداني. وأكدت أن "خطر وقوع فظائع جديدة واسعة النطاق لا يزال مرتفعا للغاية"، مشيرة إلى تزايد استخدام الطائرات المسيّرة.