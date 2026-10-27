ظلام في أم درمان.. مسيّرة تضرب محطة كهرباء في الخرطوم

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في خضم الحرب المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أفادت مراسلة العربية/الحدث اليوم الثلاثاء بأن انطلقت من إثيوبيا واستهدفت محطة كهرباء في أم درمان.كما أشار إلى انقطاع الكهربائي في أم درمان والخرطوم بعد استهداف محطة المرخيات.21 قتيلاً في نيالاعلى صعيد آخر، أشار مصدر طبي إلى مقتل 21 شخصاً، وإصابة 40 في ضربة بمسيرة على نيالا عاصمة دارفور، غرب البلاد.فيما حذّرت في تحالف منع الفظائع وتحقيق العدالة في أمس الاثنين من احتمال تكرار فظائع "واسعة النطاق" في البلاد، كتلك التي ارتُكبت عندما سيطرت على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور قبل عام.5 محطات كهرباءوكانت قوات الدعم السريع شنت أمس الاثنين هجوماً منسقاً بالمسيرات على خمس محطات كهرباء، ما تسبب بانقطاع التيار عن مناطق واسعة من شرق السودان.إذ استهدفت المسيرات محطتين في ولاية القضارف واثنتين أخريين في ولاية ومحطة خامسة في ولاية النيل الأبيض، "ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من الولايات الثلاث"، التي تقع تحت سيطرة الجيش.وسبق أن انقطعت الكهرباء لعدة أيام بعد هجمات بمسيرات للدعم السريع على محطات أو سدود، ما يزيد الوضع صعوبة بالنسبة لنحو 20 مليون شخص يعانون من الجوع.فيما حذرت مراراً من أن الضربات المتكررة على البنى التحتية للطاقة تهدد الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الأساسية لملايين السكان في وقت يواجه البلد أخطر أزمة غذائية في العالم.يذكر أن الحرب التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع في أبريل 2023 تسببت في تشريد أكثر من 11.5 مليون شخص.كما أدى الصراع إلى تصاعد خطر المجاعة، حيث يعاني أكثر من 20 مليون من الجوع الحاد، وهناك نحو 33.7 مليون شخص (ثلثا السكان) بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، وفق تقديرات أممية.