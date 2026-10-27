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عربي-دولي

ظلام في أم درمان.. مسيّرة تضرب محطة كهرباء في الخرطوم

Lebanon 24
27-10-2026 | 04:09
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ظلام في أم درمان.. مسيّرة تضرب محطة كهرباء في الخرطوم
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في خضم الحرب المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أفادت مراسلة العربية/الحدث اليوم الثلاثاء بأن مسيرات انطلقت من إثيوبيا واستهدفت محطة كهرباء في أم درمان.
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كما أشار إلى انقطاع التيار الكهربائي في أم درمان والخرطوم بعد استهداف محطة المرخيات.

21 قتيلاً في نيالا
على صعيد آخر، أشار مصدر طبي إلى مقتل 21 شخصاً، وإصابة 40 في ضربة بمسيرة على نيالا عاصمة دارفور، غرب البلاد.

فيما حذّرت الدول الأعضاء في تحالف منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان أمس الاثنين من احتمال تكرار فظائع "واسعة النطاق" في البلاد، كتلك التي ارتُكبت عندما سيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور قبل عام.

5 محطات كهرباء
وكانت قوات الدعم السريع شنت أمس الاثنين هجوماً منسقاً بالمسيرات على خمس محطات كهرباء، ما تسبب بانقطاع التيار عن مناطق واسعة من شرق السودان.

إذ استهدفت المسيرات محطتين في ولاية القضارف واثنتين أخريين في ولاية الجزيرة ومحطة خامسة في ولاية النيل الأبيض، "ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من الولايات الثلاث"، التي تقع تحت سيطرة الجيش.

وسبق أن انقطعت الكهرباء لعدة أيام بعد هجمات بمسيرات للدعم السريع على محطات أو سدود، ما يزيد الوضع صعوبة بالنسبة لنحو 20 مليون شخص يعانون من الجوع.

فيما حذرت الأمم المتحدة مراراً من أن الضربات المتكررة على البنى التحتية للطاقة تهدد الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الأساسية لملايين السكان في وقت يواجه البلد أخطر أزمة غذائية في العالم.

يذكر أن الحرب التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع في أبريل 2023 تسببت في تشريد أكثر من 11.5 مليون شخص.

كما أدى الصراع إلى تصاعد خطر المجاعة، حيث يعاني أكثر من 20 مليون سوداني من الجوع الحاد، وهناك نحو 33.7 مليون شخص (ثلثا السكان) بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، وفق تقديرات أممية.
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