آيزنكوت يتعهد بتفكيك حماس بعد الفوز في الانتخابات

Advertisement

تعهد "يشار" غادي آيزنكوت بتفكيك قوة وسلطة في ، بعد زيارة لمنطقة نير عوز في غلاف قطاع غزة.وقال آيزنكوت: "ألتزم بتفكيك القوة العسكرية والسلطوية لحماس أو تدميرها، هذا تعهد سأفي به، وأنا مقتنع بأننا سننهي هذه الليلة بالتغيير وبروح جديدة لدولة ".وأضاف: "ستشكل تصحيحًا للسنوات الثلاث التي مررنا بها منذ ذلك يوم هجوم السابع من تشرين الأول".ويهدد إخفاق إحباط هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل، واندلعت على إثره الحرب في غزة، من بين جملة من ، فرص فوز في انتخابات الكنيست التي بدأت اليوم الثلاثاء.واكتسبت هذه القضية زخمًا أكبر بعد سيل من المعلومات كشفته وسائل إعلام إسرائيلية ودولية، حول تلقي وإسرائيل تحذيرات بشأن الهجوم، لكن نتنياهو تجاهلها مستندًا لتقييم لديه بأنه يمكنه إدارة العلاقة مع حركة حماس في غزة، دون الانزلاق لمواجهة شاملة.وكان آيزنكوت وقادة قد تعهدوا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الهجوم، وهي الخطوة التي عرقلها نتنياهو خلال فترة حكمه.