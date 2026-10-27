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عربي-دولي

آيزنكوت يتعهد بتفكيك حماس بعد الفوز في الانتخابات

Lebanon 24
27-10-2026 | 04:17
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آيزنكوت يتعهد بتفكيك حماس بعد الفوز في الانتخابات
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تعهد رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت بتفكيك قوة وسلطة حماس في قطاع غزة، بعد زيارة لمنطقة نير عوز في غلاف قطاع غزة.
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وقال آيزنكوت: "ألتزم بتفكيك القوة العسكرية والسلطوية لحماس أو تدميرها، هذا تعهد سأفي به، وأنا مقتنع بأننا سننهي هذه الليلة بالتغيير وبروح جديدة لدولة إسرائيل".

وأضاف: "ستشكل تصحيحًا للسنوات الثلاث التي مررنا بها منذ ذلك يوم هجوم السابع من تشرين الأول".

ويهدد إخفاق إحباط هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل، واندلعت على إثره الحرب في غزة، من بين جملة من القضايا، فرص فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست التي بدأت اليوم الثلاثاء.

واكتسبت هذه القضية زخمًا أكبر بعد سيل من المعلومات كشفته وسائل إعلام إسرائيلية ودولية، حول تلقي نتنياهو وإسرائيل تحذيرات بشأن الهجوم، لكن نتنياهو تجاهلها مستندًا لتقييم لديه بأنه يمكنه إدارة العلاقة مع حركة حماس في غزة، دون الانزلاق لمواجهة شاملة.

وكان آيزنكوت وقادة المعارضة قد تعهدوا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الهجوم، وهي الخطوة التي عرقلها نتنياهو خلال فترة حكمه.
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