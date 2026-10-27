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إصابة 90 شخصًا إثر سقوط حافلة من طريق جبلي في إسبانيا

Lebanon 24
27-10-2026 | 04:20
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إصابة 90 شخصًا إثر سقوط حافلة من طريق جبلي في إسبانيا
إصابة 90 شخصًا إثر سقوط حافلة من طريق جبلي في إسبانيا photos 0
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أصيب حوالى 90 شخصا بعد أن سقطت حافلة في منطقة فوغارس دي مونكلوس بإسبانيا من ارتفاع 65 قدما عن طريق جبلي.
ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" ووكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، كانت الحافلة تسير على الطريق BV-5114 في فوغارس دي مونكلوس، على بعد نحو ساعة بالسيارة شمال شرق برشلونة، عندما انحرفت عن الطريق وسقطت من منحدر شديد.
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وقد أرسلت خدمة الطوارئ الطبية في البلاد 33 سيارة إسعاف وثلاث مروحيات لعلاج 87 شخصا، وفقا لتنبيه صادر عن الوكالة، ووفقا للبيان كان سبعة أشخاص في حالة خطيرة بينما كان باقي الركاب في حالة أقل خطورة أو طفيفة.

وأكدت أولغا باني، وزيرة الصحة في حكومة كتالونيا، لوكالة "أسوشيتد برس" أن فرق الإنقاذ واصلت البحث في المنطقة للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين، وذكرت الوكالة أنه جرى أيضا تعبئة فرق إنقاذ جبلية متخصصة.

وذكرت وكالة "إيفي" أن الشرطة المحلية تحقق الآن فيما إذا كانت الحافلة تحمل عددا كبيرا للغاية من الركاب كانوا واقفين وقت الحادث.

ووفقا لوكالة الأنباء، قال مسؤول في الإطفاء للصحفيين إن سائق الحافلة ثبتت سلبية اختباره للمخدرات والكحول.


وقالت شرطة كتالونيا في بيان إن التحقيق في سبب الحادث مستمر.

ووفقا لوكالة "إيفي"، فإن رافعة وصلت يوم الاثنين إلى مكان الحادث لانتشال الحافلة من المنحدر.
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