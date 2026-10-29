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إقتصاد

بوتين: اتفاقات عسكرية مع 45 دولة أفريقية وتمويل كبير للزراعة

Lebanon 24
29-10-2026 | 05:03
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بوتين: اتفاقات عسكرية مع 45 دولة أفريقية وتمويل كبير للزراعة
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ترتبط باتفاقات للتعاون العسكري مع 45 دولة أفريقية، وتعتزم تخصيص أموال كبيرة لتنمية المشروعات الزراعية في القارة، وذلك خلال افتتاح الجلسة العامة لقمة "روسيا–أفريقيا" الثالثة.

ووصف بوتين روسيا وأفريقيا بأنهما "حليفان أصيلان" في بناء عالم متعدد الأقطاب، مؤكداً اهتمام موسكو بحماية الدول الأفريقية سيادتها وتعزيز قدراتها الاقتصادية والاجتماعية.

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الجلسة العامة لقمة روسيا - إفريقيا في <a class='entities-links' href='/entity/19755/الكرملين/ar/1?utm_term=PublicFigures-الكرملين&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الكرملين&id=172581&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=الكرملين" style="width: 100%; height: 100%;" />

وقال إن الشركات الروسية تعمل في أفريقيا على أساس المساواة، بدلاً من استخراج الموارد بأساليب وصفها بالاستعمارية.

وأضاف أن موسكو تؤدي دوراً كبيراً في تسوية النزاعات بالقارة، وتساعد دولها على دعم الاستقرار الداخلي وتطوير قدراتها الدفاعية، معتبراً القمة فرصة لتبادل الآراء وتوطيد التعاون.

وأشار إلى عمل روسيا على تعزيز القطاع الصحي الأفريقي وتدريب الكوادر، إلى جانب تعاون شامل في التعليم العالي وتقارب في المواقف من القضايا الدولية.

وأكد أيضاً مساهمة بلاده في تعزيز حضور أفريقيا بالمحافل الإقليمية والدولية، بما فيها مجلس الأمن.

 
 
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