بوتين: اتفاقات عسكرية مع 45 دولة أفريقية وتمويل كبير للزراعة

أعلن أن بلاده ترتبط باتفاقات للتعاون العسكري مع 45 دولة أفريقية، وتعتزم تخصيص أموال كبيرة لتنمية المشروعات الزراعية في القارة، وذلك خلال افتتاح الجلسة العامة لقمة "روسيا– " الثالثة.

ووصف وأفريقيا بأنهما "حليفان أصيلان" في بناء عالم متعدد الأقطاب، مؤكداً اهتمام بحماية الدول الأفريقية سيادتها وتعزيز قدراتها الاقتصادية والاجتماعية.

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وقال إن الشركات الروسية تعمل في أفريقيا على أساس المساواة، بدلاً من استخراج الموارد بأساليب وصفها بالاستعمارية.

وأضاف أن موسكو تؤدي دوراً كبيراً في تسوية النزاعات بالقارة، وتساعد دولها على دعم الاستقرار الداخلي وتطوير قدراتها الدفاعية، معتبراً القمة فرصة لتبادل الآراء وتوطيد التعاون.

وأشار إلى عمل روسيا على تعزيز القطاع الصحي الأفريقي وتدريب الكوادر، إلى جانب تعاون شامل في التعليم العالي وتقارب في المواقف من الدولية.

وأكد أيضاً مساهمة بلاده في تعزيز حضور أفريقيا بالمحافل الإقليمية والدولية، بما فيها .