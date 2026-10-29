"يحاولون قتله.. نجل عمران خان: لا أحد سمع شيئا عن والدي منذ آب

أكد سليمان خان، نجل رئيس الوزراء السابق عمران خان، أن أحداً لم يسمع عن والده منذ آب الماضي، حين قال إنه يتعرّض للتعذيب، محذّراً من أن حياته في خطر، ومحمّلاً الباكستاني الجنرال عاصم منير مسؤولية استمرار سجنه، بحسب ما نقلت صحيفة "ذي إندبندنت".

ويقضي خان (74 عاماً)، قائد منتخب باكستان السابق للكريكيت، عقوبة السجن في سجن أديالا في مدينة روالبندي بعد إدانته بتهم فساد ورشوة، ويواجه اتهامات في أكثر من 100 قضية، وهو محتجز في الحبس الانفرادي، فيما ينفي جميع التهم ويصفها بأنها ذات دوافع سياسية. وأبدت عائلته مراراً قلقها من طريقة معاملته وتدهور حالته الصحية.

وقال سليمان، نجل خان من زواجه الأول بالوريثة جيميما غولدسميث، إن العائلة ومحامي والده لم يتواصلوا معه منذ أشهر، مشيراً إلى أن والده حذّره سابقاً من أنه قد يلقى مصير الأسبق محمد مرسي، الذي توفي خلال جلسة محاكمة عام 2019. وكتب: "لم يرَ أحد والدي أو يسمع عنه منذ آب، حين قال صراحة إنه يتعرّض للتعذيب وإن النظام يحاول قتله كما فعلت حكومة مصر مع مرسي".

واتهم سليمان الجنرال منير بمواصلة تجاهل أمر الصادر في آب، والقاضي بتقييم حالة والده وعلاجه في مستشفى "الشفاء الدولي" الخاص، والسماح بزيارات منتظمة لعائلته ومحاميه، مضيفاً: "من الواضح أنهم يحاولون قتله لأنه الشخصية السياسية الأكثر شعبية في البلاد، وهم يخشونه. وإذا حدث الأسوأ، فلا ينبغي لأحد أن يخطئ في تحديد المسؤول".

في المقابل، نفت الحكومة الباكستانية مزاعم سوء المعاملة والحبس الانفرادي، إذ أكدت ، في ردّ مكتوب لوكالة "أسوشييتد برس" في آب، أن خان ليس محتجزاً بموجب أمر حكومي، بل بصفته "سجيناً مداناً" يقضي أحكاماً صادرة عن المحاكم بعد إجراءات قضائية.

وتأتي هذه الاتهامات فيما أفادت تقارير بأن سليمان وشقيقه نُصحا بعدم السفر إلى باكستان للضغط من أجل الإفراج عن والدهما، بعد احتجاز أفراد آخرين من العائلة، إذ احتُجزت شقيقات خان الثلاث، عليمة خان وعظمى خان ونورين نيازي، في أيلول 2026 بموجب قانون صيانة النظام العام في البنجاب قبل احتجاجات مقررة، ومُدّد احتجازهن الاثنين لمدة 30 يوماً إضافية، وفق مسؤولين في حكومة البنجاب.