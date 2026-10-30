البرازيل تستدعي ممثل السفارة الأرجنتينية بسبب فرار بولسونارو إلى أميركا

استدعت ممثل السفارة الأرجنتينية في العاصمة ، الخميس، لطلب توضيحات بشأن عبور السيناتور فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الأراضي الأرجنتينية في طريقه إلى ، عقب خسارته الانتخابات الرئاسية، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر الجمعة.

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وأوضح المصدر أن اللقاء عُقد الخميس، واصفًا إياه بأنه "إجراء روتيني".

وكان فلافيو بولسونارو قد وصل إلى ولاية الأميركية، الأربعاء، بعد رحلة مرّ خلالها بالأرجنتين والإكوادور، في مغادرة اتسمت بالسرية والغموض، رغم صدور قرار يقضي بتسليم جوازات سفره على خلفية تحقيقات عدة جارية بحقه.

وجاء فرار بولسونارو، البالغ 45 عامًا، بعد خسارته أمام الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية، بعدما كان قد تصدّر نتائج الجولة الأولى من التصويت في وقت سابق من الشهر.

وعقب وصوله إلى الولايات المتحدة، أصرّ بولسونارو على أنه الرئيس الشرعي للبرازيل، في موقف من شأنه أن يثير مزيدًا من الاضطرابات السياسية في البلاد، ولا سيما أنه يحظى بدعم الرئيس الأميركي .

وتأتي هذه التطورات في أعقاب انتخابات رئاسية محتدمة فاز فيها لولا دا سيلفا، الرئيس المنتهية ولايته، في جولتها الثانية.