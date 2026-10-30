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عربي-دولي

البرازيل تستدعي ممثل السفارة الأرجنتينية بسبب فرار بولسونارو إلى أميركا

Lebanon 24
30-10-2026 | 15:53
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البرازيل تستدعي ممثل السفارة الأرجنتينية بسبب فرار بولسونارو إلى أميركا
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استدعت البرازيل ممثل السفارة الأرجنتينية في العاصمة برازيليا، الخميس، لطلب توضيحات بشأن عبور السيناتور فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الأراضي الأرجنتينية في طريقه إلى الولايات المتحدة، عقب خسارته الانتخابات الرئاسية، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي الجمعة.

 
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وأوضح المصدر أن اللقاء عُقد الخميس، واصفًا إياه بأنه "إجراء روتيني".

وكان فلافيو بولسونارو قد وصل إلى ولاية فلوريدا الأميركية، الأربعاء، بعد رحلة مرّ خلالها بالأرجنتين والإكوادور، في مغادرة اتسمت بالسرية والغموض، رغم صدور قرار يقضي بتسليم جوازات سفره على خلفية تحقيقات عدة جارية بحقه.

وجاء فرار بولسونارو، البالغ 45 عامًا، بعد خسارته أمام الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية، بعدما كان قد تصدّر نتائج الجولة الأولى من التصويت في وقت سابق من الشهر.

وعقب وصوله إلى الولايات المتحدة، أصرّ بولسونارو على أنه الرئيس الشرعي للبرازيل، في موقف من شأنه أن يثير مزيدًا من الاضطرابات السياسية في البلاد، ولا سيما أنه يحظى بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب انتخابات رئاسية محتدمة فاز فيها لولا دا سيلفا، الرئيس المنتهية ولايته، في جولتها الثانية.

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الولايات المتحدة

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الأرجنتين

أرجنتيني

دبلوماسي

برازيليا

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