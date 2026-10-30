إيران تدرس الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.. 10 مقترحات أمام البرلمان

أعلن المتحدث باسم لجنة والسياسة الخارجية في ، إبراهيم رضائي، وجود ما لا يقل عن 10 مقترحات داخل البرلمان للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مشيراً إلى أنها لا تزال في مراحلها الأولية.





وأوضح رضائي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني مساء الجمعة، أن عدداً كبيراً من النواب وقّعوا على هذه المقترحات، معتبراً أنها تحظى بتأييد واسع داخل البرلمان، ومعرباً عن أمله في المضي قدماً باتجاه الانسحاب من المعاهدة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على القدرات النووية وتطويرها إلى أقصى مستوى، بما يلبّي احتياجات البلاد المستقبلية، لافتاً إلى أن وصلت إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وداعياً إلى رفع النسبة إلى 90%.

واعتبر رضائي أن الاحتفاظ بهذه القدرات يمنح خيارات مستقبلية في حال قررت القيادة الإيرانية تغيير سياستها النووية، مؤكداً أن الصناعة النووية تشكل أحد عناصر القوة الإيرانية، وأن الحفاظ عليها ضروري لتعزيز الردع.

وأشار إلى تعدد استخدامات التكنولوجيا النووية، لا سيما في المجالات الطبية والفضائية، والغواصات، وتحلية المياه والزراعة، لافتاً إلى أن الإيرانية تنتج 72 منتجاً علاجياً يُستخدم في 230 مستشفى داخل البلاد، كما أنشأت 10 عيادات لعلاج الجروح بالاعتماد على التكنولوجيا النووية.

واتهم رضائي بالسعي إلى إضعاف القدرات النووية والصاروخية والعسكرية الإيرانية، مشدداً على أن طهران لا ينبغي أن تتخلى عن قدراتها خلال المفاوضات.