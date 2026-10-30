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عربي-دولي

إيران تدرس الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.. 10 مقترحات أمام البرلمان

Lebanon 24
30-10-2026 | 16:29
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إيران تدرس الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.. 10 مقترحات أمام البرلمان
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أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، وجود ما لا يقل عن 10 مقترحات داخل البرلمان للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مشيراً إلى أنها لا تزال في مراحلها الأولية.

وأوضح رضائي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني مساء الجمعة، أن عدداً كبيراً من النواب وقّعوا على هذه المقترحات، معتبراً أنها تحظى بتأييد واسع داخل البرلمان، ومعرباً عن أمله في المضي قدماً باتجاه الانسحاب من المعاهدة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على القدرات النووية الإيرانية وتطويرها إلى أقصى مستوى، بما يلبّي احتياجات البلاد المستقبلية، لافتاً إلى أن إيران وصلت إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وداعياً إلى رفع النسبة إلى 90%.

واعتبر رضائي أن الاحتفاظ بهذه القدرات يمنح طهران خيارات مستقبلية في حال قررت القيادة الإيرانية تغيير سياستها النووية، مؤكداً أن الصناعة النووية تشكل أحد عناصر القوة الإيرانية، وأن الحفاظ عليها ضروري لتعزيز الردع.

وأشار إلى تعدد استخدامات التكنولوجيا النووية، لا سيما في المجالات الطبية والفضائية، والغواصات، وتحلية المياه والزراعة، لافتاً إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تنتج 72 منتجاً علاجياً يُستخدم في 230 مستشفى داخل البلاد، كما أنشأت 10 عيادات لعلاج الجروح بالاعتماد على التكنولوجيا النووية.

واتهم رضائي الولايات المتحدة بالسعي إلى إضعاف القدرات النووية والصاروخية والعسكرية الإيرانية، مشدداً على أن طهران لا ينبغي أن تتخلى عن قدراتها خلال المفاوضات.

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