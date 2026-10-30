بسبب طائرة ترامب... استعراض الهالوين يتحول إلى أزمة جوية في واشنطن

تسبب تحليق طائرة رئاسية أميركية فوق ، خلال فعالية للأطفال بمناسبة "الهالوين"، في تأخير عشرات الرحلات الجوية وإثارة مخاوف لدى بعض المسؤولين والسكان في العاصمة .



وأدى التحليق إلى تعليق حركة الطيران موقتاً في مطار رونالد ريجان الوطني بواشنطن، وسط انتقادات من مسؤولين محليين قالوا إن السكان والمسؤولين والمطار تلقوا إخطاراً قبل 15 دقيقة فقط من التحليق.



وقامت الطائرة، التي تحمل اسم "إير فورس وان" عندما يكون الرئيس الأميركي على متنها، بمرورين جويين على ارتفاع أقل من المعتاد فوق محيط البيت الأبيض، مما دفع إدارة الطيران الفيدرالية إلى تعليق حركة الطيران مؤقتاً في مطار رونالد ريجان الوطني القريب.





واستضاف حفلاً للأطفال بمناسبة الهالوين عند تنفيذ التحليق. ونشر البيت الأبيض مقطع فيديو للعملية على أحد حساباته على ، واصفاً إياها بأنها "استعراض جوي رائع لطائرة إير فورس وان فوق البيت الأبيض للمحتفلين بالهالوين".

JUST NOW: Air Force One makes a special Halloween flyover at the White House! 🎃✈️ https://t.co/8eZnNbVg7H — The White House (@WhiteHouse) October 29, 2026 Advertisement

تحليق مفاجئ

وقال مجلس مدينة واشنطن، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الإخطار بالتحليق لم يُرسل إلا قبل 15 دقيقة إلى "أي شخص في وسط واشنطن أو في البنتاغون أو في الوطني"، مضيفاً أن الأمر "فاجأ كثيرين، من بينهم نحن".



وقال مسؤولون في شركات الطيران إنهم تلقوا إخطاراً قبل أقل من ساعة من تنفيذ التحليق.



وحلقت الطائرة أيضاً فوق أحياء سكنية قريبة من البيت الأبيض في واشنطن.



وأفاد بعض المسافرين المتجهين إلى واشنطن بأن طائراتهم اضطرت إلى التحليق في مسارات انتظار جوية أو واجهت تأخيرات بسبب الاستعراض الجوي.



ووفقاً لموقع "فلايت أوير" لتتبع الرحلات الجوية، تأخرت 26% من الرحلات المغادرة و17% من الرحلات إلى المطار الخميس، بإجمالي 202 رحلة، وارتبط معظم هذه التأخيرات بالاضطراب الذي شهده المطار.



ويُعرف ترامب بإعجابه بعروض التحليق الخاصة بطائرة الرئاسة، التي غالباً ما تُنظم خلال الفعاليات الرياضية الكبرى التي يحضرها. تحليق مفاجئوقال مجلس مدينة واشنطن، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الإخطار بالتحليق لم يُرسل إلا قبل 15 دقيقة إلى "أي شخص في وسط واشنطن أو في البنتاغون أو في الوطني"، مضيفاً أن الأمر "فاجأ كثيرين، من بينهم نحن".وقال مسؤولون في شركات الطيران إنهم تلقوا إخطاراً قبل أقل من ساعة من تنفيذ التحليق.وحلقت الطائرة أيضاً فوق أحياء سكنية قريبة من البيت الأبيض في واشنطن.وأفاد بعض المسافرين المتجهين إلى واشنطن بأن طائراتهم اضطرت إلى التحليق في مسارات انتظار جوية أو واجهت تأخيرات بسبب الاستعراض الجوي.ووفقاً لموقع "فلايت أوير" لتتبع الرحلات الجوية، تأخرت 26% من الرحلات المغادرة و17% من الرحلات إلى المطار الخميس، بإجمالي 202 رحلة، وارتبط معظم هذه التأخيرات بالاضطراب الذي شهده المطار.ويُعرف ترامب بإعجابه بعروض التحليق الخاصة بطائرة الرئاسة، التي غالباً ما تُنظم خلال الفعاليات الرياضية الكبرى التي يحضرها.