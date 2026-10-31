أكبر حشد بحري منذ غزو العراق.. ترامب يقرع طبول الضربة المقبلة

تصاعد التوتر العسكري في بشكل لافت، بعدما أمر الرئيس الأميركي بإرسال حاملة طائرات ثالثة إلى المنطقة، متحدثاً في الوقت نفسه عن قرب انتهاء المواجهة مع ، من دون أن يحدد جدولاً زمنياً أو استراتيجية لتحقيق ذلك، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وأكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن نشر ثلاث مجموعات قتالية لحاملات الطائرات في الشرق الأوسط يمثّل أكبر حشد بحري أميركي في المنطقة منذ غزو العراق عام 2003.

وقال في مقابلة مع محطة إذاعية في مدينة كانساس سيتي: "سيُحسم الأمر قريباً. نحتاج إلى ضمانة بأنه لن يكون هناك سلاح نووي أبداً". وتأتي تصريحاته وسط تساؤلات حول برنامج حملته الانتخابية، بعدما أعاد جدولة عدة تجمعات ملغاة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما ألغى نائبه جي دي فانس مؤتمراً صحافياً كان مقرراً الجمعة في مدينة سانت كلاود في ولاية مينيسوتا، من دون إعلان الأسباب.

تحضير لضربات جديدة

وتشير تقارير إلى أن الإدارة الأميركية تمهّد لموجة جديدة من الضربات العسكرية إذا رفض القادة الإيرانيون توقيع اتفاق. ورغم أن ترامب أطلق الحرب في شباط متوقعاً استسلاماً سريعاً من النظام ، يواصل التأكيد أن النزاع سينتهي، في وقت تتصاعد فيه المعارك وتتفاقم الأضرار الاقتصادية العالمية، ما أثار استياء الناخبين من الحزبين قبيل الانتخابات النصفية. ويقول ترامب في تجمعاته إن القتال سينتهي قريباً بعد الانتخابات، شرط احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على الكونغرس.

ووفق مسؤولَين أميركيين، من المقرر أن تصل مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" والوحدة الاستكشافية الـ13 لمشاة البحرية إلى الشرق الأوسط بحلول أواخر تشرين الثاني، لتعمل إلى جانب حاملة "يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش"، المنتشرة منذ نيسان، و"يو إس إس جورج "، التي وصلت في آب بديلاً من "يو إس إس أبراهام لينكولن".

إحاطة في

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن قائد القيادة المركزية الأميرال براد كوبر قدّم لترامب، الخميس، إحاطة حول سيناريوهات ضربات محتملة ضد إيران، بحضور بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، وشمل النقاش خططاً للإبقاء على الحصار المفروض في المنطقة.

وفي أعقاب اجتماع رفيع المستوى في البيت الأبيض ضمّ القادة العسكريين وفانس، أقال هيغسيث الفريق في الجيش بريت سيلفيا من منصبه كبير الاستراتيجيين في هيئة الأركان المشتركة، وسط اتهامات له بتسريب معلومات استخباراتية سرية تتعلق بالحربين في إيران وأوكرانيا.