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عربي-دولي

الصوت العربي يقرر مصير الحكم في إسرائيل.. الطيبي يكشف شروطه

Lebanon 24
31-10-2026 | 16:12
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الصوت العربي يقرر مصير الحكم في إسرائيل.. الطيبي يكشف شروطه
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أعلن رئيس "القائمة المشتركة" النائب أحمد الطيبي أن حزبه لن يشارك في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المقبل، مؤكداً في الوقت نفسه استعداده لتسهيل تشكيل حكومة بديلة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقال الطيبي في مقابلة إعلامية، السبت: "لن نكون جزءاً من الحكومة"، مشيراً إلى أنه وزملاءه في الحزب يريدون جعل عملية تشكيل الائتلاف "أسهل لا أصعب".

وأوضح أن "القائمة المشتركة" تؤيد استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، وأنه سيصوّت ضد أي اقتراح بحجب الثقة البنّاء يقدّمه حزب "الليكود" ضد حكومة محتملة.

وأضاف الطيبي أنه لن يبادر إلى طرح أي مشروع قانون لحل الكنيست، وسيدعم الائتلاف من خارجه مقابل اتفاقات محددة، بينها معالجة الجريمة في المجتمع العربي والاعتراف بالقرى البدوية.

وتأتي تصريحاته بعدما أعلن، الأحد، خطة من مرحلتين تقترح دعم حكومة بديلة من خارج الائتلاف مقابل التزامات تلبي احتياجات المجتمع العربي، وتهدف أيضاً إلى منع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من البقاء في السلطة بعد الانتخابات في حال لم يحقق أي من المعسكرين أغلبية.

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