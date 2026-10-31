"سرطان يجب استئصاله".. مقال إسرائيلي يدعو صراحة إلى محو غزة

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" مقال رأي لمديرة مدرسة سابقة في ، كانت عضواً في كيبوتس "رعيم" بين عامَي 1994 و1999، اعتبرت فيه أن أنفاق غزة باتت "رمزاً لحرب أعمق ضد الحياة نفسها"، داعية إلى التعامل مع غزة بوصفها "سرطاناً مدمّراً يجب استئصاله من بقية البشرية".

وانطلقت الكاتبة من مقطع نشره صانع محتوى موسيقي يُدعى ميتاف على "إنستغرام"، يستعرض المعالم الشهيرة للدول، من برج إيفل في وبرج بيزا المائل في إيطاليا ودار الأوبرا في سيدني وتمثال الحرية في وتاج محل في الهند، قبل أن يقول إن غزة لديها "أميال وأميال من الأنفاق"، معتبرة أن ذلك وحده يكفي للاستنتاج بأن غزة "منشغلة بالتدمير" بدلاً من بناء الجمال.

وذهبت الكاتبة أبعد من ذلك، متسائلة: "هل يمكن أن يشاركونا جنسنا بعدما اتخذوا هيئة شياطين فقدوا القدرة على التفكير الواضح والتعبير العقلاني ومشاعر القلب؟"، معتبرة أن من يكرّس أيامه "لعمل الإبادة" لا يمكن تصنيفه مع من يقدّرون الحياة، ووصفت غزة بأنها اختارت أن تستبدل بالفرح والجمال "الغضب والكراهية والتخطيط للموت".

ولم يقتصر الهجوم على غزة، إذ اعتبرت الكاتبة أن كل متظاهر يرتدي الكوفية ويحمل الفلسطيني في شوارع هو "شريك في حقول القتل في غزة"، واصفة التظاهرات بأنها "صورة مرئية للسرطان المنتشر بيننا". واستشهدت بتقرير للقناة 12 الإسرائيلية، سأل فيه مراسل متظاهراً في عن حل للوضع في غزة، فأجاب بأنه يجب "محو بالكامل"، معتبرة أن هذا الموقف يعكس مشاعر كثير من .

كما هاجمت الكاتبة فكرة حل الدولتين، معتبرة أنها "كذبة" تهدف إلى استيعاب من يسعون إلى "دفع اليهود إلى البحر"، وخلصت إلى أن العالم بات منقسماً إلى معسكرين: "أحدهما يريد الحياة والآخر يسعى إلى الموت".