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عربي-دولي

"الباب مفتوح لكل نائب".. آيزنكوت يضع أربعة شروط للانضمام إلى حكومته المقبلة

Lebanon 24
31-10-2026 | 16:17
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الباب مفتوح لكل نائب.. آيزنكوت يضع أربعة شروط للانضمام إلى حكومته المقبلة
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حدّد رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، السبت، أربعة مبادئ للانضمام إلى الائتلاف الحكومي الذي يسعى إلى تشكيله، معلناً أن "أي عضو كنيست" يقبل بها يمكن أن يصبح شريكاً في تأليف الحكومة الإسرائيلية المقبلة، في أعقاب انتخابات الثلاثاء، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقال آيزنكوت، في بيان أصدره بعد انتهاء فرز الأصوات، إنه يعتزم تشكيل أوسع حكومة صهيونية "رسمية" ممكنة، تجمع ممثلين منتخبين يتفقون على الطابع الأساسي لإسرائيل، وواجبات الخدمة الوطنية، وضرورة القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وكتب: "كل عضو كنيست مستعد للتوقيع على هذه المبادئ هو شريك محتمل في تشكيل حكومة جديدة ستكون جيدة لإسرائيل"، مضيفاً: "باب الحكومة التي سنشكّلها سيبقى مفتوحاً أمام كل منتخب يقبل هذه المبادئ ومستعد للارتقاء إلى مستوى المسؤولية".

الشروط الأربعة

وتتمثل شروط آيزنكوت لأي شريك محتمل في الائتلاف في: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية وقائمة على المساواة، والالتزام بقيم "وثيقة الاستقلال"، وفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية الإلزامية على جميع المواطنين الإسرائيليين، والاعتراف بـ"حماس" منظمة إرهابية والإقرار بواجب تدمير قوتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة.

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