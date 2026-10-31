وسط تقارير عن قطعه الاتصال بالمعارضة.. ليبرمان ينفي طمعه برئاسة الكنيست

نفى " بيتنا" ، السبت، تقارير تحدثت عن رغبته في تولي منصب رئيس ، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وكتب ليبرمان في منشور على منصة "إكس": "الأشرار لا يرتاحون لحظة واحدة. تلقيت استفسارات عدة بشأن مطالب تتعلق بمنصب رئيس الكنيست. لا رغبة لديّ ولا نية في أن أصبح رئيساً للكنيست".

قطيعة مع ؟

وكانت القناة 12 قد أفادت، الأربعاء، عن أن ليبرمان تحرّك، في أعقاب انتخابات الثلاثاء، لقطع علاقاته بمعسكر المعارضة لصالح الدفع نحو ، مشيرة إلى أنه قطع الاتصال برئيس الحكومة السابق ورئيس حزب "بياحد" ، ورئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، ولم يردّ على أي اتصالات من نظرائه في المعارضة.

وفي اليوم نفسه، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن معسكر المعارضة يدرس ترشيح رئيس حزب "يش عتيد" لمنصب رئيس الكنيست في حال نجح في تشكيل ائتلاف، فيما ذكرت القناة 12 أن قادة المعسكر يعتزمون التوافق على مرشح لاستبدال رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا .