وسط تقارير عن قطعه الاتصال بالمعارضة.. ليبرمان ينفي طمعه برئاسة الكنيست

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نفى رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، السبت، تقارير تحدثت عن رغبته في تولي منصب رئيس الكنيست، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".
وكتب ليبرمان في منشور على منصة "إكس": "الأشرار لا يرتاحون لحظة واحدة. تلقيت استفسارات عدة بشأن مطالب تتعلق بمنصب رئيس الكنيست. لا رغبة لديّ ولا نية في أن أصبح رئيساً للكنيست".
قطيعة مع المعارضة؟
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت، الأربعاء، عن أن ليبرمان تحرّك، في أعقاب انتخابات الثلاثاء، لقطع علاقاته بمعسكر المعارضة لصالح الدفع نحو حكومة وحدة وطنية، مشيرة إلى أنه قطع الاتصال برئيس الحكومة السابق ورئيس حزب "بياحد" نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، ولم يردّ على أي اتصالات من نظرائه في المعارضة.
وفي اليوم نفسه، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن معسكر المعارضة يدرس ترشيح رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد لمنصب رئيس الكنيست في حال نجح في تشكيل ائتلاف، فيما ذكرت القناة 12 أن قادة المعسكر يعتزمون التوافق على مرشح لاستبدال رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا في أسرع وقت ممكن.