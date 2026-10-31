"الموساد" يدخل على خط التحقيق في "التدخل الأجنبي" بالانتخابات الإسرائيلية

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أكد مصدر رسمي، السبت، أن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) سيزوّد جهاز الأمن العام (الشاباك) مباشرة بتقييمه للشبهات التي أثيرت خلال انتخابات الكنيست في 27 تشرين الأول بشأن تدخل أجنبي مزعوم، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان التقييم يتضمن نتائج تحقيقات، أم يقتصر على رأي خبراء.
وكانت تقارير عن مساهمة محتملة لـ"الموساد" في تحقيق "الشاباك" قد انتشرت الجمعة، بعد يوم من الإعلان عن فتح الجهاز تحقيقاً في شبهات بأن دولاً ربما حاولت التأثير على الناخبين العرب في إسرائيل.
وأمر رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ بفتح التحقيق، بعد ظهور ادعاءات بتمويل أجنبي ورشى انتخابية.
وأوضح "الشاباك"، الخميس، أن تحقيقه يستند حتى الآن إلى معلومات استخباراتية جمعها الجهاز، لا إلى معلومات قدّمها أي حزب سياسي، مؤكداً أنه لا ينبغي استخدام التحقيق ذريعة لإثارة الشبهات حول جميع الناخبين العرب.