تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إيطاليا تعقد اجتماعًا أمنيًا طارئًا بعد هجمات إلكترونية على ثلاجات أوروبية

Lebanon 24
03-11-2026 | 11:07
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
إيطاليا تعقد اجتماعًا أمنيًا طارئًا بعد هجمات إلكترونية على ثلاجات أوروبية
إيطاليا تعقد اجتماعًا أمنيًا طارئًا بعد هجمات إلكترونية على ثلاجات أوروبية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقدت الحكومة الإيطالية، الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا مع رؤساء أجهزة الاستخبارات، على خلفية هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في متاجر السوبرماركت في 11 دولة أوروبية على الأقل، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".
Advertisement


وأثارت الهجمات، التي وقعت خلال الأيام الأخيرة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، مخاوف أوروبية من محاولات متعمدة لتعطيل سلاسل الإمدادات الغذائية، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التحرك لمواجهة تداعياتها.


وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي توماس رينييه إن وكالات التكتل ستعقد اجتماعات مع السلطات الوطنية، الثلاثاء، لبحث أفضل السبل للتعامل مع الهجمات بصورة جماعية، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن الاتحاد على تواصل وثيق مع الجهات المعنية.


وشدد رينييه على أن هذه الهجمات "ليست حوادث منعزلة"، مؤكدًا ضرورة تعزيز القدرة الجماعية على الصمود والاستعداد لمواجهة هجمات إلكترونية مماثلة.


وسُجلت أعطال في أنظمة التبريد في متاجر ببلجيكا وإستونيا وفنلندا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال ورومانيا والسويد، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل الثلاجات وإتلاف مواد غذائية اضطرت المتاجر إلى التخلص منها.
مواضيع ذات صلة
رويترز: هجوم إلكتروني جديد يستهدف ثلاجات وأنظمة تبريد بمتاجر أوروبية
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 22:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد معلومات عن مخطط لاغتيال توسك ووزير دفاعه.. بولندا تعقد اجتماعاً طارئاً
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 22:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هجمات إلكترونية تضرب ثلاجات المتاجر في أوروبا.. ومخاوف على الأمن الغذائي
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 22:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا حول عملية إطلاق النار على الجنود قرب الخليل (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 22:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد على

الإيطالية

الأوروبي

الإيطالي

ألمانيا

السويد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:47 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:20 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:10 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:05 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:02 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:47 | 2026-11-03
Lebanon24
15:20 | 2026-11-03
Lebanon24
15:10 | 2026-11-03
Lebanon24
15:05 | 2026-11-03
Lebanon24
15:02 | 2026-11-03
Lebanon24
15:00 | 2026-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24