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عربي-دولي

آيزنكوت يدعو إلى رحيل نتنياهو.. والمعارضة الإسرائيلية تتحرك لتشكيل حكومة

Lebanon 24
03-11-2026 | 12:14
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آيزنكوت يدعو إلى رحيل نتنياهو.. والمعارضة الإسرائيلية تتحرك لتشكيل حكومة
آيزنكوت يدعو إلى رحيل نتنياهو.. والمعارضة الإسرائيلية تتحرك لتشكيل حكومة photos 0
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دعا زعيم حزب "يشار" الإسرائيلي غادي آيزنكوت إلى إنهاء حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت تكثّف فيه أحزاب المعارضة تحركاتها لتشكيل حكومة جديدة، عقب الانتخابات التشريعية التي لم تمنح أي معسكر أغلبية برلمانية.
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واجتمع آيزنكوت، الثلاثاء، مع أربعة من قادة أحزاب المعارضة في هرتسليا، حيث اتفقوا على ترشيحه لرئاسة الحكومة، والبدء فوراً بإعداد الخطوط العريضة لبرنامج حكومي واتفاقات ائتلافية.

ويأتي هذا التحرك قبيل انطلاق المشاورات التي يجريها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مع الأحزاب، الأربعاء، لتحديد الشخصية التي ستُكلّف تشكيل الحكومة المقبلة.

وأظهرت نتائج الانتخابات حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 للمعارضة و19 للأحزاب العربية، ما يجعل موقف الأخيرة مؤثراً في مسار تشكيل الحكومة، في ظل الحاجة إلى 61 مقعداً لنيل الأغلبية.

ورغم اتفاق المعارضة على دعم آيزنكوت، لا تزال الخلافات قائمة بين مكوناتها بشأن التعاون مع الأحزاب العربية، الأمر الذي يعقّد مساعي تشكيل ائتلاف بديل لحكومة نتنياهو.
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